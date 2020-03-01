Байден впервые победил на праймериз

Решающим фактором его победы в штате Южная Каролина стали голоса представителей афроамериканской общины

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден впервые одержал победу на праймериз штате Южная Каролина 29 февраля.

Об этом сообщает AP.

По результатам подсчета 99% голосов, экс-вице-президент США получил поддержку 49% приверженцев демократов.

Отмечается, что второе место занял Берни Сандерс, но его разрыв с лидером был значительным.

Решающими стали голоса представителей афроамериканской общины, более 60% из которых проголосовали за Байдена. Его также поддержали представители разных возрастных групп и общественных слоев. За Сандерса проголосовало всего 15% афроамериканцев.

“Джо Байден одержал решительную победу на праймериз Демократов в Южной Каролине благодаря сильной поддержке афроамериканцев. Победа была настолько уверенной, что может склонить других умеренных кандидатов к прекращению участия в избирательных гонках и ослабить рост его прогрессивного соперника Берни Сандерса”, – говорится в сообщении.

“Этот проигрыш дал мгновенное облегчение встревоженным демократам, которые опасались, что демократический социалист завершит февраль с четырьмя победами подряд, что затруднило бы для других обогнать его”, – отмечает издание.

Как ранее сообщал Фокус:

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал убедительную победу на кокусах (предварительное голосование по выдвижению кандидатов в президенты) Демократической партии США, состоявшихся 22 февраля в штате Невада.