Трамп поздравил "сумасшедшего Сандерса" с победой в Неваде

На кокусах в Неваде Сандерс обогнал Байдена и Буттиджича

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал убедительную победу на кокусах (предварительное голосование по выдвижению кандидатов в президенты) Демократической партии США, состоявшихся 22 февраля в штате Невада. Об этом сообщает Associated Press.

После подсчета почти трети бюллетеней Сандерс набирает 47% голосов. Следом за ним с 23% голосов финишировал бывший вице-президент США Джо Байден. Третим идет бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич (14% голосов).

Сандреса с победой уже поздравил глава Белого дома Дональд Трамп, который у республиканцев является фаворитом по выдвижению кандидатом в президенты.

"Похоже, сумасшедший Берни чувствует себя хорошо в Великом штате Невада. Байден и остальные выглядят слабыми. Поздравляю Берни и не позволяй им забрать это у тебя!", - написал Трамп в Twitter.

Кокусы в Неваде – третье мероприятие в рамках отбора кандидата от Демократической партии на участие в президентских выборах, которому предшествовали кокусы в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире.

В отличие от Айовы и Нью-Гэмпшира с преимущественно белым населением, Невада – гораздо более разнообразный в этническом плане штат, где проживают примерно половина потомков европейцев, почти 30% испаноговорящих американцев, 10% афроамериканцев и 10% американцев азиатского происхождения.

Как ранее сообщал Фокус:

На кокусах в Айове Пит Буттиджич с минимальным перевесом обогнал Берни Сандрерса.