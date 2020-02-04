Голосование в Айове обычно задает тон всем выборам внутри партий

В ночь на 4 февраля в штате Айова состоялись первые кокусы – внутрипартийные выборы в демократической и республиканской партиях. Подобные выборы в конечном итоге определят, какой кандидат должен будет представлять партию на президентских выборах осенью 2020 года.

Кокусы республиканской партии сенсаций не принесли: уверенную победу одержал действующий президент Дональд Трамп. Как уточняет газета USA Today, по результатам подсчета 92,58% голосов ему удалось набрать 97,2% голосов, а экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, занявший второе место, получил лишь 1,3%. Сам Трамп назвал свой результат "большой победой" и поблагодарил за него.

А вот у демократической партии возникли проблемы: из-за сбоя приложения для подсчета голосов результаты голосования не могли подсчитать в течение нескольких часов. Об этом сообщил телеканал "Настоящее время".

В итоге представители демпартии были вынуждены объявить о проблемах с контролем подсчета голосов и о "несоответствиях" в официальных данных, полученных с мест. Они отрицают, что проблемы с подсчетом были результатом хакерской атаки или стороннего вмешательства. Результаты, полученные с мест, будут пересчитаны вручную.

Накануне большинство аналитиков предсказывали победу в Айове сенатору Берни Сандерсу, но о своем лидерстве уже объявил Пит Будиджеж, бывший мэр города Саус-Бенд в Индиане. "По всем показателям, победу одержали именно мы", – заявил он в соцсетях.

По другим данным, после подсчета примерно 40% голосов побеждал все-таки Сандерс. Будиджеж занимал второе место, сенатор Элизабет Уоррен – третье, а бывший вице-президент Джо Байден – лишь четвертое. Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг во внутрипартийных выборах в Айове решил участия не принимать.

Кокусы в Айове, считаются самыми важными в американском избирательном процессе, потому что они задают тон всему голосованию.

Как ранее сообщал Фокус: