Орбитальный гоп-стоп. Русский "убийца спутников" летает следом за разведывательным аппаратом США

2020-02-01 11:41:10

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Эксперты заметили, как российский спутник "Kosmos 2542", совершив ряд маневров, опасно сблизился с аппаратом Национального управления военно-космической разведки США "USA 245"

Российский "спутник-инспектор" изменил свое положение на орбите, чтобы приблизиться к спутнику-шпиону США KH-11. Об этом пишет ресурс The Drive, ссылаясь на открытые данные.

Речь идет о так называемых "инспекторах космических аппаратов" РФ. Правительство США и ряд других стран предполагают, что Россия может использовать такие спутники для изучения чужих аппаратов, перехватывания разведывательных данных или в качестве "убийц спутников", способных нарушить работу других аппаратов.

Первым странное смещение орбиты российского спутника заметил аспирант Университета Пердью Майкл Томпсон, специализирующийся на астродинамике. 30 января 2020 года он опубликовал в своем Twitter подробную информацию о спутнике "Kosmos 2542", который сумел синхронизировать свою орбиту с американским "USA 245". Считается, что последний спутник принадлежит к типу разведывательных спутников KH-11 Национального разведывательного управления США.

Российский спутник был запущен с космодрома Плесецк 25 ноября 2019 года. "Kosmos 2542" является одним из многих "спутников-инспекторов", которые Кремль вывел на орбиту за последнее десятилетие.

"Это все косвенные доказательства, но их так много, что ситуация выглядит так, словно русский спутник-инспектор в данный момент "инспектирует" американский спутник-разведчик. Если тщательно изучить каталог спутников, нельзя найти другу потенциальную цель, которая бы так подходила с точки зрения орбиты и обзора объекта", — пишет Томпсон.

Начиная с 20 января 2020 года "Kosmos 2542" провел серию маневров, чтобы изменить свою позицию и период вращения, синхронизируясь с вращением спутника "USA 245" вокруг Земли. По словам Томпсона, российский спутник и раньше находился в той же орбитальной плоскости, что и американский, но тогда они сближались раз в 11-12 дней. Сегодня же разница между их периодами вращения составляет меньше секунды.

Эксперт подчеркивает, что расстояние в 150-300 км может показаться огромным по земным меркам, но не для объектов, вращающихся вокруг Земли в космическом вакууме со скоростью тысячи километров в час.

"Относительная орбита на самом деле довольно умно спроектирована, так как "Kosmos 2542" видит одну сторону KH11, когда спутники только начинают освещаться солнцем, а к моменту, когда они оказываются в тени, российский спутник находится уже на другой стороне от американского. А это значит, что он имеет потенциальную возможность наблюдать за обеими сторонами "USA 245", – подчеркивает Томпсон.

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Орбиты двух спутников. Фото: Twitter/@M_R_Thomp

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Остается неясным, что "Kosmos 2542" может делать на новой орбите. По одной из версий, он может использовать бортовые системы, такие как камеры или другие датчики, для сбора информации о KH-11, возможности которого глубоко засекречены. В Миноброны РФ не распространяются о возможностях их спутников, но российские СМИ сообщают, что камеры "Kosmos 2542" могут получать изображения Земли, а также исследовать другие спутников в роли инспектора.

Томпсон поставил под сомнение ценность визуального наблюдения за "USA 245", так как информация о его основных возможностях была обнародована ранее. Однако назвал примечательной саму способность "Kosmos 2542" попасть в эту позицию. В прошлом правительство США указывало на подобные возможности потенциальных "спутников-убийц". Небольшой маневренный спутник мог бы подойти достаточно близко, чтобы нарушить работу, отключить или уничтожить другой объект в космосе. Причем как техническими средствами, так и при помощи тарана.

Россия утверждает, что ее спутники-инспекторы находятся на орбите якобы для того, чтобы приближаться к другим космическим системам страны и проверять их на наличие неисправностей.

Несмотря на это, позиция "Kosmos 2542" явно было подогнана под орбиту "USA 245", считает эксперт. Известно, что Россия заинтересована в разработках противоспутникового оружия и разрабатывает подобные системы, включая наземные и воздушные. Аналогичными разработками занимается и Китай.

Созданные в 2019 году Космические силы США призваны реагировать именно на такие действия иностранных спутников в космосе, выявлять потенциальную угрозу и быть готовыми уничтожать аппараты других стран.

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