"Он живой!": Джо Байден победил на праймериз демократов в "супервторник"

Следующий "супервторник" пройдет 10 марта в шести штатах

В США подводят итоги "супервторника" – так называют первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд, которые проходят в 14 штатах.

Согласно последним данным, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на праймериз демократов – он заручился поддержкой 390 делегатов. Берни Сандерс – 313 делегатов, Майкл Блумберг – 33, Элизабет Уоррен – 27.

Джо Байден выиграл в Вирджинии, Северной Каролине, Алабаме Оклахоме, Теннеси, Миннесоте и Массачусетсе.Он также лидирует с небольшим отрывом в Техасе.

Берни Сандерс победил в Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии, самом крупном штате где проходило голосование в "супервторник".

Майкл Блумберг получил голоса от Американского Самоа

Тулси Габборд также от Американского Самоа

У республиканцев все праймериз выиграл действующий президент США Дональд Трамп. У него просто нет реальных конкурентов.

Следующий "супервторник" пройдет 10 марта в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон.

Реакция СМИ на возвращение Байдена в лидеры президентской гонки от демократов

Напомним, Джо Байден ранее одержал разгромную победу в штате Южная Каролина с большой долей чернокожего населения (важнейшего электората демократов), привлек на свою сторону множество видных политиков как на общенациональном уровне, так и на уровне штатов. Кроме того, прямо перед "супервторником" с выборов снялись два кандидата, выступавшие с умеренных позиций. Они призвали своих сторонников поддержать Байдена.

Соперник Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года от демократов будет объявлен на партийном съезде, который пройдет с 13 по 16 июля.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).

Как ранее сообщал Фокус: