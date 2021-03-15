Александра Дубинского исключили из "Слуги народа"

Озвученная причина исключения – нарушение устава партии и неповиновение руководящим органам политсилы

Народный депутат Украины Александр Дубинский исключен из членов партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Об этом сказано в распоряжении председателя партии Александра Корниенко, передает пресс-служба политсилы.

Сообщается, что 13 марта 2021 года распоряжением Корниенко на 14 марта была созвана конференция Киевской областной организации "Слуги народа" для переизбрания руководящих органов этой организации. На этом собрании новым руководителем Киевской областной организации "Слуги народа" избрали народного депутата Андрея Мотовиловца.

"В то же время, 14 марта Александр Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрание членов Политического совета Киевской областной организации", – отметили в партии.

Однако, заявляют в "Слуге народа", рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования главами Политсовета и Национального совета общин – в соответствии с уставом "Слуги народа".

"Своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции совершены с грубым нарушением требований Устава и дискредитируют "Слугу народа", – говорится в заявлении.

В политсиле добавили, что Дубинский может обжаловать это решение на следующем съезде партии.

Ранее Александр Корниенко сообщал, что в ближайшее время партия "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении из партии депутата Верховной Рады Александра Дубинского.

14 марта в "Слуге народа" подняли вопрос о дальнейшем пребывании Дубинского на должности главы областной организации и решили провести внеочередную конференцию по кадровым вопросам. На мероприятии было принято решение о переизбрании руководителя. Большинством голосов на должность главы Киевской партийной ячейки был избран Андрей Мотовиловец.

Дубинский в связи с этим заявил, что подобные решения являются "мошенническими и аферистическими схемами, которые применяются отдельными функционерами" партии.

1 февраля за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" проголосовало 198 "слуг" из 246.

А 19 января на пресс-конференции Александр Дубинский заявлял, что если будет принято решение об исключении его из фракции — она "будет обречена после этого".

Фокус рассказывал о том, что 11 января текущего года Министерство финансов США ввело санкции против семи украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа", однако тот отказался.