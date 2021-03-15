Олександра Дубінського виключили зі "Слуги народу"

Озвучена причина виключення — порушення статуту партії та непокора керівним органам політсили.

Народний депутат України Олександр Дубінський виключений з членів партії "Слуга народу" за порушення статуту та непокору керівним органам партії.

Про це сказано в розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, передає прес-служба політсили.

Повідомляється, що 13 березня 2021 року розпорядженням Корнієнка на 14 березня була скликана конференція Київської обласної організації "Слуги народу" для переобрання керівних органів цієї організації. На цих зборах новим керівником Київської обласної організації "Слуги народу" обрали народного депутата Андрія Мотовилівця.

"Тоді ж, 14 березня Олександр Дубінський опублікував відеозвернення, з якого стало відомо, що за ініціативою нардепа цього ж дня було проведено якийсь захід, де прийняли рішення про переобрання голови та обрання членів Політичної ради Київської обласної організації", — зазначили в партії.

Однак, заявляють в "Слузі народу", розгляд питання про обрання голови структурного утворення партії неможливий без попереднього затвердження головою партії та узгодження головами Політради і Національної ради громад — відповідно до статуту "Слуги народу".

"Своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги Статуту. Крім цього, дії Дубінського про проведення конференції здійснені з грубим порушенням вимог Статуту та дискредитують "Слугу народу", — йдеться в заяві.

У політсилі додали, що Дубінський може оскаржити це рішення на наступному з'їзді партії.

Раніше Олександр Корнієнко повідомляв, що найближчим часом партія "Слуга народу" може розглянути питання про виключення з партії депутата Верховної Ради Олександра Дубінського.

14 березня в "Слузі народу" підняли питання про майбутнє перебування Дубінського на посаді голови обласної організації та вирішили провести позачергову конференцію з кадрових питань. На заході прийняли рішення про переобрання керівника. Більшістю голосів на посаду голови Київської партійного осередку обрали Андрія Мотовилівця.

Дубінський через це заявив, що подібні рішення є "шахрайськими і аферистичними схемами, які застосовуються окремими функціонерами" партії.

1 лютого за виключення Дубінського з фракції "Слуга народу" проголосувало 198 "слуг" з 246.

А 19 січня на прес-конференції Олександр Дубінський заявляв, що якщо приймуть рішення про виключення його з фракції — вона "буде приречена після цього".

Фокус розповідав про те, що 11 січня поточного року Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Олександр Дубінський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу", однак той відмовився.