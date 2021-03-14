Рассмотреть исключение Дубинского из партии могут в ближайшее время, – глава "Слуги народа"

Поводом для исключения Дубинского, по словам Александра Корниенко, является "проведение своих конференций и неповиновение руководящим органам партии".

В ближайшее время партия "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении из партии депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко.

"Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель", – сказал Корниенко.

Корниенко отметил, что в случае с Дубинским поводом для исключения может стать "проведение своих конференций и неповиновение руководящим органам партии". Он добавил, что, поскольку 14 марта конференция Киевской областной партийной организации "СН" решила, что Дубинский больше не председательствует в ней, то все его дальнейшие действия по созыву советов и конференций "будут нелегитимными с точки зрения устава партии и могут быть обжалованы в суде".

По словам руководителя партии, конференция Киевской областной партийной организации состоялась в соответствии с новым уставом.

"Несмотря на то, что он еще не зарегистрирован в Минюсте, он начинает действовать с момента его принятия на съезде. Дубинский признал действие нового устава, публично согласившись с тем, что он является членом национального совета громад", – отметил Корниенко.

Новый устав предусматривает, что председатель партии может созывать конференцию по согласованию с руководителями политсовета и национального совета громад. Именно так 14 марта и была созвана конференция по требованию членов областной партийной организации. На ней присутствовали 15 из 25 человек – кворум был собран.

Корниенко уточнил, что в течение 10 дней, пока новый устав партии не зарегистрировал Минюст, председателем Киевской областной организации партии остается Александр Дубинский.

"Мы надеемся, что он не будет осуществлять противоправных действий. С точки зрения высших руководящих органов партии для нас единственным руководителем Киевской областной является Андрей Мотовиловец, и с ним будет налаживаться взаимодействие", – добавил Корниенко.

Напомним, 14 марта члены партии подняли вопрос о дальнейшем пребывании Дубинского на должности главы областной организации и решили провести внеочередную конференцию по кадровым вопросам. На ней было принято решение о переизбрании руководителя. Большинством голосов на должность главы Киевской партийной ячейки был избран Андрей Мотовиловец.

Сам Дубинский уверен, что такие решения являются "мошенническими и аферистическими схемами, которые применяются отдельными функционерами" партии.

Ранее за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" проголосовало 198 "слуг" из 246. Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк рассказывала, что прошедшее заседание было "самым коротким" в истории фракции.

Примечательно, что 19 января на пресс-конференции Дубинский заявлял, что если будет принято решение об исключении его из фракции — она "будет обречена после этого".

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.