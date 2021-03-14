Розглянути виключення Дубинського з партії можуть найближчим часом, — голова "Слуги народу"

Приводом для виключення Дубинського, за словами Олександра Корнієнка, є "проведення своїх конференцій і непокора керівним органам партії".

Найближчим часом партія "Слуга народу" може розглянути питання про виключення з партії депутата Верховної Ради Олександра Дубинського. Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

"Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова", — сказав Корнієнко.

Корнієнко зазначив, що у випадку з Дубинським приводом для виключення може стати "проведення своїх конференцій і непокора керівним органам партії". Він додав, що, оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації "СН" вирішила, що Дубинський більше не головує в ній, то все його подальші дії по скликанню рад і конференцій "будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді ".

За словами керівника партії, конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту.

"Не дивлячись на те, що він ще не зареєстрований в Мін'юсті, він починає діяти з моменту його прийняття на з'їзді. Дубинський визнав дію нового статуту, публічно погодившись з тим, що він є членом національної ради громад", — зазначив Корнієнко.

Новий статут передбачає, що голова партії може скликати конференцію за погодженням з керівниками політради і національної ради громад. Саме так 14 березня і була скликана конференція на вимогу членів обласної партійної організації. На ній були присутні 15 з 25 осіб — кворум був зібраний.

Корнієнко уточнив, що протягом 10 днів, поки новий статут партії не зареєстрував Мін'юст, головою Київської обласної організації партії залишається Олександр Дубинський.

"Ми сподіваємося, що він не буде здійснювати протиправних дій. З точки зору вищих керівних органів партії для нас єдиним керівником Київської обласної є Андрій Мотовіловец, і з ним буде налагоджуватися взаємодія", — додав Корнієнко.

Нагадаємо, 14 березня члени партії підняли питання про подальше перебування Дубинського на посаді голови обласної організації та вирішили провести позачергову конференцію з кадрових питань. На ній було прийнято рішення про переобрання керівника. Більшістю голосів на посаду голови Київської партійного осередку було обрано Андрія Мотовіловец.

Сам Дубинський упевнений, що такі рішення є "шахрайськими і аферними схемами, які застосовуються окремими функціонерами" партії.

Раніше за виключення Дубинського з фракції "Слуга народу" проголосувало 198 "слуг" з 246. Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк розповідала, що минуле засідання було "найкоротшим" в історії фракції.

Примітно, що 19 січня на прес-конференції Дубинський заявляв, що якщо буде прийнято рішення про виключення його з фракції — вона "буде приречена після цього".

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців та чотири інтернет-ресурси. Олександр Дубинський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулися засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубинського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубинського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.