"Мошенническая зачистка". Дубинский отреагировал на исключение из руководства "Слуги народа"

Нардеп назвал инициаторов своего отстранения "аферистами и мошенниками".

Нардеп Александр Дубинский прокомментировал свое отстранение от должности главы Киевской областной организации "Слуги народа". Об этом написал Дубинский в Facebook.

Дубинского отстранили от должности главы Киевской областной организации "Слуги народа" в воскресенье, 14 марта, на внеочередной конференции ячейки партии. Вместо него был избран нардеп Андрей Мотовиловец.

"Почему не был уведомлен никто из настоящих членов Киевской областной организации о месте, дате, времени проведения и о том, какие вопросы и кто там будет рассматривать? Но на такие вопросы аферисты и мошенники вряд ли ответят", – написал Дубинский в соцсети.

Дубинский уверен в том, что такие решения являются "мошенническими и аферистическими схемами, которые применяются отдельными функционерами" партии.

Кроме этого, Дубинский опубликовал видео "альтернативного" заседания, на котором присутствовал сам и трое его единомышленников.

Отдельно нардеп адресовал вопрос президенту Владимиру Зеленскому.

"Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?", – спросил у президента Дубинский.

Ранее за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" проголосовало 198 "слуг" из 246. Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк рассказывала, что прошедшее заседание было "самым коротким" в истории фракции.

Примечательно, что 19 января на пресс-конференции Дубинский заявлял, что если будет принято решение об исключении его из фракции — та "будет обречена после этого".

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.