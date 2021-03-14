"Шахрайська зачистка". Дубинський відреагував на виключення з керівництва "Слуги народу"

Нардеп назвав ініціаторів свого відсторонення "аферистами і шахраями".

Нардеп Олександр Дубинський прокоментував своє звільнення з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу". Про це написав Дубинський в Facebook.

Дубинського відсторонили від посади голови Київської обласної організації "Слуги народу" в неділю, 14 березня, на позачерговій конференції осередку партії. Замість нього був обраний нардеп Андрій Мотовіловец.

"Чому не повідомили теперішніх членів Київської обласної організації про місце, дату, час проведення і про те, які питання і хто там буде розглядати? Але на такі питання аферисти і шахраї навряд чи дадуть відповідь", — написав Дубинський в соцмережі.

Дубинський упевнений в тому, що такі рішення є "шахрайськими і аферістіченими схемами, які застосовуються окремими функціонерами" партії.

Крім цього, Дубинський опублікував відео "альтернативного" засідання, на якому був присутній сам і троє його однодумців.

Окремо нардеп адресував запитання президенту Володимиру Зеленському.

"Ви дійсно дали добро для шахрайської зачистки Київської обласної організації партії "Слуга народу" від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах?", — запитав у президента Дубинський.

Раніше за виключення Дубинського з фракції "Слуга народу" проголосувало 198 "слуг" з 246. Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк розповідала, що минуле засідання було "найкоротшим" в історії фракції.

Примітно, що 19 січня на прес-конференції Дубинський заявляв, що якщо буде прийнято рішення про виключення його з фракції — та "буде приречена після цього".

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Олександр Дубинський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулися засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубинського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубинського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.