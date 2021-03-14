Официально: Киевская областная организация "Слуги народа" нашла замену Дубинскому

Главой партийной ячейки был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

Киевская областная организация партии "Слуги народа" избрала нового председателя, которым стал нардеп Андрей Мотовиловец. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, ранее возглавлявший Киевскую областную организацию "Слуги Народа". Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", – говорится в заявлении.

Члены партии подняли вопрос о дальнейшем пребывании Дубинского на должности главы областной организации и решили провести внеочередную конференцию по кадровым вопросам. На ней было принято решение о переизбрании руководителя.

Большинством голосов, на должность главы Киевской партийной ячейки, был избран Андрей Мотовиловец.

"Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении — право членов партии. Процедура переизбрания состоялась в соответствии с уставом партии, законодательства и без каких-либо нарушений", – заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

В это же время, Александр Дубинский также отреагировал на заседание ячейки в Facebook.

Фото: Facebook

"После обнародования заявления от 14.03.2021 совета Киевской областной организации, о том, что конференция будет проведена 14.03.2021 в 11.00, появилась фальшивая информация от аферистов и мошенников, которые заявили, что якобы уже прошла конференция Киевской областной организации", – написал Дубинский.

Ранее за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" проголосовало 198 "слуг" из 246. Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк рассказывала, что прошедшее заседание было "самым коротким" в истории фракции.

Примечательно, что 19 января на пресс-конференции Дубинский заявлял, что если будет принято решение об исключении его из фракции — та "будет обречена после этого".

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.