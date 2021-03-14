Офіційно: Київська обласна організація "Слуги народу" знайшла заміну Дубинському

Главою партійного осередку було обрано народного депутата Андрія Мотовиловця.

Київська обласна організація партії "Слуги народу" обрала нового голову, яким став нардеп Андрій Мотовиловець. Про це повідомляє прес-служба партії.

"Члени організації вважають, що в створену Національну раду громад не може входити Олександр Дубинський, який раніше очолював Київську обласну організацію "Слуги народу". Також в звʼязку з діями, які можуть трактуватися як невизнання статуту партії і невиконання членом партії статутних обовʼязків, розглядається питання про виключення Олександра Дубинського з членів партії ", — йдеться в заяві.

Члени партії підняли питання про подальше перебування Дубинського на посаді голови обласної організації та вирішили провести позачергову конференцію з кадрових питань. На ній було прийнято рішення про переобрання керівника.

Більшістю голосів, на посаду голови Київської партійного осередку, був обраний Андрій Мотовиловець.

"Ініціювати такі питання і наполягати на їх розгляді — право членів партії. Процедура переобрання відбулася відповідно до статуту партії, законодавства і без будь-яких порушень", — заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

В цей же час, Олександр Дубинський також відреагував на засідання осередку в Facebook.

Фото: Facebook

"Після оприлюднення заяви від 14.03.2021 ради Київської обласної організації, про те, що конференція буде проведена 14.03.2021 в 11.00, зʼявилася фальшива інформація від аферистів і шахраїв, які заявили, що нібито вже пройшла конференція Київської обласної організації", — написав Дубинський.

Раніше за виключення Дубинського з фракції "Слуга народу" проголосувало 198 "слуг" з 246. Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк розповідала, що минуле засідання було "найкоротшим" в історії фракції.

Примітно, що 19 січня на прес-конференції Дубинський заявляв, що якщо буде прийнято рішення про виключення його з фракції — то партія "буде приречена після цього".

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Олександр Дубинський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулися засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубинського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубинського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.