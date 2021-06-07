"Звірення позицій двох держав": в ОП розповіли, про що говорили Байден із Зеленським

В адміністрації президента України заявили, що лідери країн під час телефонної розмови обговорювали безліч питань, у тому числі — Донбас і "ПП-2".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі виданню "Країна" розповів, що телефонна розмова президента США Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася 7 червня, була "абсолютно предметною, довірчою і стосувалася широкого спектру питань, у тому числі — безпеки в регіоні і ситуації на Донбасі".

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"Фактично, це було ґрунтовне звірення позицій двох держав перед майбутніми в червні самітами. Зокрема, перед самітом НАТО і зустріччю президента США з президентом РФ", — розповів Подоляк.

За його словами, спілкування Байдена із Зеленським тривало довше, ніж було заплановано спочатку.

Також радник голови ОП підкреслив, що, незважаючи на безліч чуток про "охолодження відносин між Україною і США", американський президент безпосередньо запросив українського колегу зустрітися у Вашингтоні.

"Це абсолютно недвозначно ставить крапку у всіх навмисно розповсюджених чутках і спекуляціях про те, що нібито є якісь перешкоди для контактів наших президентів. Ніяких перешкод немає і бути не могло. У двох країн повноцінні і максимально довірчі партнерські відносини", — сказав Подоляк .

Радник голови ОП зазначив, що під час спілкування із Зеленським Байден підтвердив, що американська сторона незмінно підтримує інтеграцію України в НАТО і важливість надання Україні ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО).

"Також предметно і всеохопливо обговорили і питання про великі ризики будівництва "Північного потоку — 2". Президент Володимир Зеленський зазначив, що це питання точно не можна вважати економічним, це швидше виклик для безпеки Європи та України", — розповів Подоляк.

За його словами, Байден підтвердив Зеленському незмінність максимально широких гарантій Україні у сфері безпеки.

Зазначимо, сам президент України також повідомив, що під час розмови американський лідер запросив його відвідати Вашингтон. За словами Зеленського, візит повинен відбутися вже в липні.

Раніше Фокус розбирався, про що говоритимуть під час саміту Байден з президентом РФ Володимиром Путіним, який повинен відбутися 16 червня в Женеві, і як їхнє спілкування може відбитися на Україні.

Також Фокус розповідав, що відомо про цей готель InterContinental у Женеві, у якому пройде зустріч президентів США і РФ.