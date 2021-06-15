"У Путина неоимперские амбиции": Зеленский предупредил, что война может прийти в дома американцев (видео)

По словам президента, весь мир должен противостоять России и Путину, у которых есть неоимперские взгляды.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США должны переживать о том, что происходит на Донбассе и в Крыму, поскольку война может прийти в их дома.

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Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалу CBS.

По словам журналистов, Владимир Зеленский заговорил о приходе возможной войны в дома американцев накануне саммита Байдена и Путина, который состоится 16 июня в Женеве.

Собеседники из CBS поинтересовались, почему рядовые американцы должны переживать о том, что происходит на Донбассе и в Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что у Владимира Путина есть неоимперские амбиции в отношении России, чтобы снова контролировать своих соседей.

"Они не хотят делать нас свободными. Это (война — ред.) может завтра произойти в их домах (домах американцев — ред.)", — ответил глава государства.

Также сообщается, что американские журналисты должны были отправиться в зону проведения ООС, но их визит начался с завтрака в квартире родителей Владимира Зеленского в Кривом Роге.

"Мы не ожидали неформального завтрака — сало на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашнее печенье и рюмки бренди — с президентом Владимиром Зеленским и его пожилыми родителями на их крохотной советской кухне", — добавили журналисты CBS.

[ + – ] Визит Зеленского и журналистов США на Донбасс

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский потребовал от Джо Байдена конкретики по ПДЧ в НАТО. Он отметил, что США и МВФ должны понять проблемы Киева, прежде чем предъявлять требования о "несправедливых" реформах.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО. По его словам, место Украины в НАТО находится не за "кулисами" Альянса.