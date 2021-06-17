Хакеры РФ тестируют кибератаки на Украине перед возможным нападением на США, - Офис президента

По словам Владимира Зеленского, жители США должны беспокоиться о том, что происходит в Крыму и на Донбассе, поскольку война может прийти в их дома.

В Офисе президента Украины рассчитывают на поддержку США в условиях российской агрессии и на скорое вступление в НАТО.

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Об этом информирует пресс-служба ОПУ.

В ведомстве отметили, что глава государства Владимир Зеленский во время интервью телеканалу CBS пригласил американских журналистов на передовую, где они обсуждали военную агрессию Российской Федерации.

На вопрос журналистов, почему обычные жители США должны беспокоиться о том, что происходит в Крыму и на Донбассе, Владимир Зеленский ответил следующее: "Завтра это может случиться в их домах. Почему нет?".

Эксперты уверены, что на сегодняшний день российские хакеры используют Украину в качестве тестовой площадки, чтобы отработать тактики по кибератакам, которые в будущем они могут совершить против Соединенных Штатов.

США продолжают поддерживать Украину в условиях российской агрессии деньгами, современным вооружением и обучением наших военнослужащих. Но официальный Киев, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, хочет, чтобы США поддержали Украину при интеграции в НАТО.

"Мы надеемся и верим, что наш стратегический партнер США поможет нам сегодня — сейчас, не за один-два года, а сейчас", — цитирует Ермака пресс-служба Офиса президента Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский предупредил мир об опасности со стороны Владимира Путина. По его словам, у лидера Кремля есть неоимперские амбиции, и цивилизованный мир должен вместе противостоять агрессии России.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО. По словам главы государства, место Украины в НАТО находится не за "кулисами" Альянса.