СБУ заблокировала более 50 кибератак против органов госвласти Украины (фото)

Хакеры пытались получить доступ к ресурсам, распространяли вредоносное ПО и атаковали веб-приложения.

СБУ отчиталась о блокировании в сентябре 53 кибератак, которые были направлены на информационные системы органов государственной власти Украины.

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Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, хакерские атаки удалось выявить после анализа более 33 тыс. критических инцидентов в сфере информационной безопасности страны.

В СБУ отметили, что основными видами кибератак были:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

атаки на веб-приложения (Web App Attack);

вредоносное программное обеспечение (Malware).

Пресс-центр ведомства отметил, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности функционирует система SIEM, которая в режиме реального времени отслеживает все события и анализирует состояние информационной безопасности Украины.

[ + – ] Кибератаки в Украине Фото: СБУ

Ранее Фокус сообщал, что сайты президента и СБУ упали после кибератаки. Масштабная хакерская атака была зафиксирована в июле, в результате которой перестали работать сайты главы государства, СБУ и других органов государственной власти. Функционирование порталов удалось восстановить через резервные каналы связи.

Также Фокус рассказывал, что российские хакеры тестируют кибератаки на Украине перед возможным ударом по США. По данным Офиса президента, хакеры из РФ рассматривают Украину в качестве тестовой площадки, на которой они отрабатывают тактику по кибератакам перед возможным хакерским "нападением" на США.