Сайты Президента, СБУ и других органов власти "упали" из-за кибератаки (фото)
Специалисты Госспецсвязи Украины утверждают, что работу сайтов удалось обеспечить через резервные каналы связи. Расследование инцидента продолжается.
В Украине зарегистрирована масштабная атака на сайты органов государственной власти.
Как сообщает пресс-служба Госспецсвязи, во второй половине 6 июля произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, которые обеспечивают поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, СБУ и других органов госвласти.
Центр киберзащиты Госспецсвязи определил и назвал причины сбоя:
- атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, которые обеспечивают доступность интернет-ресурсов органов госвласти;
- сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, вызвавшая временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих сайтов.
Также в ведомстве сообщили, что зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к Интернету.
По состоянию на вечер вчерашнего дня работу сайтов организовали через резервные каналы связи.
По результатам атаки зарегистрирован киберинцидент, расследование произошедшего продолжается.
Напомним, из-за сбоя вечером, 6 июля перестали работать сайты Офиса президента, НАБУ, СБУ, Службы внешней разведки, Госслужбы спецсвязи и защиты и ГБР.
Ранее СНБО Украины ввел санкции против ряда лиц, которые, согласно информации ведомства, причастны к созданию компьютерного вируса NotPetya.
Также сообщалось, что в феврале Россия провела кибератаку на Украину в ответ на санкции в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Фокус писал о том, что после российских DDoS-атак в феврале того же года украинские сайты стали частью бот-сетей.