После российских DDoS-атак украинские сайты стали частью бот-сетей, – СНБО

Российские хакеры якобы использовали новый механизм кибератак, который не наблюдался во время подобных акций ранее.

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает о массированных DDoS-атаках на украинский сегмент всемирной паутины, в частности – на сайты сектора безопасности и обороны.

По данным ведомства, атаки начались 18 февраля. Их целью стали сайты Службы безопасности Украины, СНБО, ресурсы других учреждений и стратегических предприятий.

"Установлено, что источником этих скоординированных атак были IP-адреса, которые принадлежат определенным российским сетям обмена трафика", – говорится в сообщении.

Во время анализа атак силовики выявили, что хакеры использовали новый механизм кибератак, который не наблюдался во время подобных акций ранее.

"Так, во время атаки пораженные веб-серверы государственных органов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, которая используется для DDoS-атак на другие ресурсы. При этом системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинают блокировать их работу путем автоматического внесения в "черные списки", – пишет НКЦК.

Благодаря этому "новшеству" атакованные веб-сайты остаются недоступными для пользователей и после завершения атак.

Ранее в СБУ сообщили, что украинские хакеры атаковали 150 компаний в Европе и США. Взломщики использовали вредоносное программное обеспечение Egregor.

По данным киберспециалистов СБУ, с сентября 2020 эти хакеры атаковали не менее 150 компаний в Европе и США. Убытки от деятельности группировки составляют около 80 млн долларов.

Напомним, полицейская служба Евросоюза (Europol) заявила об аресте 10 хакеров, подозреваемых в краже 100 млн долларов. "Атаки, организованные этой группировкой, проводились в течение всего 2020 года. Их жертвами стали тысячи человек, среди которых есть известные блогеры, спортсмены, музыканты и их семьи", – говорится в заявлении службы.

Хакеры из Украины обокрали американские и европейские банки на 2,5 млрд долларов. Их удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Евроюста, Европола, а также правоохранителей США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.