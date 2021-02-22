Після російських DDoS-атак українські сайти стали частиною бот-мереж, — РНБО

Російські хакери нібито використовували новий механізм кібератак, який не спостерігався під час подібних акцій раніше.

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє про масові DDoS-атаки на український сегмент всесвітньої павутини, зокрема — на сайти сектора безпеки та оборони.

За даними відомства, атаки почалися 18 лютого. Їх метою стали сайти Служби безпеки України, РНБО, ресурси інших установ та стратегічних підприємств.

"Встановлено, що джерелом цих скоординованих атак були IP-адреси, які належать певним російським мережам обміну трафіку", — йдеться в повідомленні.

Під час аналізу атак силовики виявили, що хакери використовували новий механізм кібератак, який не спостерігався під час подібних акцій раніше.

"Так, під час атаки уражені веб-сервери державних органів інфікуються вірусом, який приховано робить їх елементом бот-мережі, яка використовується для DDoS-атак на інші ресурси. При цьому системи безпеки інтернет-провайдерів визначають скомпрометовані веб-сервери як джерело атак і починають блокувати їх роботу шляхом автоматичного внесення в "чорні списки", — пише НКЦК.

Завдяки цьому "нововведенню" атаковані веб-сайти залишаються недоступними для користувачів і після завершення атак.

Раніше в СБУ повідомили, що українські хакери атакували 150 компаній в Європі та США. Зламщики використовували шкідливе програмне забезпечення Egregor.

За даними кіберспеціалістів СБУ, з вересня 2020 ці хакери атакували не менше 150 компаній в Європі та США. Збитки від діяльності угруповання становлять близько 80 млн доларів.

Нагадаємо, поліцейська служба Євросоюзу (Europol) заявила про арешт 10 хакерів, підозрюваних у крадіжці 100 млн доларів. "Атаки, організовані цим угрупованням, проводилися протягом всього 2020 року. Їх жертвами стали тисячі людей, серед яких є відомі блогери, спортсмени, музиканти та їхні родини", — йдеться в заяві служби.

Хакери з України обікрали американські та європейські банки на 2,5 млрд доларів. Їх вдалося викрити під час міжнародної спецоперації за участю Євроюсту, Європолу, а також правоохоронців США і Німеччини. Вони діяли на території Харкова та Харківської області з 2014 року.