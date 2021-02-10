За воровство криптовалюты на 100 млн долл у знаменитостей арестованы 10 хакеров, – Европол

Злоумышленники получали незаконный доступ к гаджетам звезд, управляя приложениями и учетными записями.

В среду, 10 февраля, полицейская служба Евросоюза (Europol) заявила об аресте 10 хакеров, подозреваемых в краже 100 млн долларов. Об этом сообщил Reuters.

"Атаки, организованные этой преступной группировкой, проводились в течение всего 2020 года. Их жертвами стали тысячи человек, среди которых есть известные блогеры, спортсмены, музыканты и их семьи", – говорится в заявлении службы.

Спецоперация по задержанию хакеров оказалась успешной благодаря совместному международному расследованию Великобритании, США, Бельгии, Мальты и Канады.

Отмечается, что злоумышленники украли криптовалюту у знаменитостей, незаконно получив доступ к их гаджетам. Кроме того, хакеры взламывали аккаунты людей в соцсетях, чтобы публиковать контент и отправлять сообщения, маскируясь под жертву.

Ранее сообщалось, что хакеры из Украины обокрали американские и европейские банки на 2,5 миллиарда долларов. Хакеров удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Евроюста, Европола, а также правоохранителей США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.

В 2020 году киберполиция провела 10 международных операций по разоблачению хакерских группировок. Они нанесли ущерб в 300 млн странам Евросоюза, Великобритании и США.