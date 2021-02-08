В 2020 году Киберполиция провела 10 международных операций по поимке хакерских группировок

В течение 2020 года киберполицейские задержали 326 мошенников, которые обманули более 26 тысяч граждан.

В 2020 году Киберполиция провела 10 международных операций по разоблачению хакерских группировок. Они нанесли ущерб в 300 млн странам Евросоюза, Великобритании и США. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

"Результат, заслуживающий отдельного внимания, — на протяжении прошлого года киберполицией, впервые за историю ее существования, задокументированы две преступные организации. Участники одной из них наладили каналы распространения психотропных вещевых с помощью интернета, участники другой – специализировались на взломе электронных систем путем брутфорса и сбывали продукты взлома в DarkNet", — сообщил первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Руководитель киберполиции Александр Гринчак сообщил, что одной из приоритетных задач является предоставление качественной помощи гражданам, пострадавшим от киберпреступников.

"Для этого в прошлом году мы запустили бесплатную телефонную линию поддержки. За 9 месяцев ее функционирования в киберполицию поступило более 100 тысяч звонков граждан. Кроме этого, более 40 тысяч обращений поступили по форме обратной связи", — сказал он.

В департаменте сообщили, что в течение 2020 года задержали 326 мошенников, которые обманули более 26 тысяч граждан.

Потерпевшим обеспечено возмещение почти 190 миллионов гривен. Благодаря усилиям правоохранителей в 2020 спасено 47 детей и арестовано 13 человек, причастных к созданию и распространению детской порнографии и пресечено 62 факта нарушения авторского права.

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Напомним, хакеры из Украины обокрали американские и европейские банки на 2,5 миллиарда долларов. Мошенников удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Евроюста, Европола, а также правоохранителей США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.