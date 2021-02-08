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В 2020 году Киберполиция провела 10 международных операций по поимке хакерских группировок

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киберполиция, полиция, мвд, украина, хакеры, мошенники
Фото: пресс-служба Киберполиции

В течение 2020 года киберполицейские задержали 326 мошенников, которые обманули более 26 тысяч граждан.

В 2020 году Киберполиция провела 10 международных операций по разоблачению хакерских группировок. Они нанесли ущерб в 300 млн странам Евросоюза, Великобритании и США. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

"Результат, заслуживающий отдельного внимания, — на протяжении прошлого года киберполицией, впервые за историю ее существования, задокументированы две преступные организации. Участники одной из них наладили каналы распространения психотропных вещевых с помощью интернета, участники другой – специализировались на взломе электронных систем путем брутфорса и сбывали продукты взлома в DarkNet", — сообщил первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Руководитель киберполиции Александр Гринчак сообщил, что одной из приоритетных задач является предоставление качественной помощи гражданам, пострадавшим от киберпреступников.

киберполиция, полиция, мвд, украина, хакеры, мошенники

"Для этого в прошлом году мы запустили бесплатную телефонную линию поддержки. За 9 месяцев ее функционирования в киберполицию поступило более 100 тысяч звонков граждан. Кроме этого, более 40 тысяч обращений поступили по форме обратной связи", — сказал он.

В департаменте сообщили, что в течение 2020 года задержали 326 мошенников, которые обманули более 26 тысяч граждан.

Потерпевшим обеспечено возмещение почти 190 миллионов гривен. Благодаря усилиям правоохранителей в 2020 спасено 47 детей и арестовано 13 человек, причастных к созданию и распространению детской порнографии и пресечено 62 факта нарушения авторского права.

Напомним, хакеры из Украины обокрали американские и европейские банки на 2,5 миллиарда долларов. Мошенников удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Евроюста, Европола, а также правоохранителей США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.