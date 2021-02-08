У 2020 році кіберполіція провела 10 міжнародних операцій із затримання хакерських угруповань

Протягом 2020 року кіберполіцейські затримали 326 шахраїв, які ошукали понад 26 тисяч громадян.

У 2020 році кіберполіція провела 10 міжнародних операцій з викриття хакерських угруповань. Вони завдали шкоди в 300 млн країнам Євросоюзу, Великобританії і США. Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

"Результат, який заслуговує на окрему увагу, — протягом минулого року кіберполіція, вперше за історію її існування, задокументувала дві злочинні організації. Учасники однієї з них налагодили канали поширення психотропних речових за допомогою інтернету, учасники іншої — спеціалізувалися на зломі електронних систем шляхом брутфорсу і збували продукти злому в DarkNet", — повідомив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.

Керівник кіберполіції Олександр Гринчак повідомив, що одним із пріоритетних завдань є надання якісної допомоги громадянам, які постраждали від кіберзлочинців.

"Для цього в минулому році ми запустили безкоштовну телефонну лінію підтримки. За 9 місяців її функціонування в кіберполіцію надійшло понад 100 тисяч дзвінків громадян. Крім цього, понад 40 тисяч звернень надійшли за формою зворотного зв'язку", — сказав він.

У департаменті повідомили, що протягом 2020 року затримали 326 шахраїв, які ошукали понад 26 тисяч громадян.

Потерпілим забезпечено відшкодування майже 190 мільйонів гривень. Завдяки зусиллям правоохоронців у 2020 врятовано 47 дітей і заарештовано 13 осіб, причетних до створення та розповсюдження дитячої порнографії та припинено 62 факти порушення авторського права.

[ + – ]

Нагадаємо: хакери з України обікрали американські і європейські банки на 2,5 мільярди доларів. Шахраїв вдалося викрити в ході міжнародної спецоперації за участю Євроюсту, Європолу, а також правоохоронців США і Німеччини. Вони діяли на території Харкова та Харківської області з 2014 року.