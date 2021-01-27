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Хакеры из Украины обокрали банки США и ЕС на 2,5 млн долларов

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прокуратура, хакеры, банки, офис генпрокурора, взлом
Фото: Офис генпрокурора

Киберприступники работали из Харькова и Харьковской области с 2014 года. Их задержали в рамках международной спецоперации.

Хакеры из Украины обокрали американские и европейские банки на 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Хакеров удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Евроюста, Европола, а также правоохранителей США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.

прокуратура, хакеры, банки, офис генпрокурора, взлом

"Используя вредоносное программное обеспечение — так называемый вирус-шифровальщик ("банковский троян"), предназначенный для кражи персональных данных — паролей, логинов и платежных данных, осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США", — сказано в сообщении.

Сейчас собираются доказательства для сообщения о подозрении ряда лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.

прокуратура, хакеры, банки, офис генпрокурора, взлом
прокуратура, хакеры, банки, офис генпрокурора, взлом

Напомним, ранее сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений хакеры разместили фейковые сообщения. Кроме того, хакеры взломали сайт Николаевской ОГА и разместили на нем флаг боевиков.