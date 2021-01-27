Хакеры из Украины обокрали банки США и ЕС на 2,5 млн долларов

Киберприступники работали из Харькова и Харьковской области с 2014 года. Их задержали в рамках международной спецоперации.

Хакеры из Украины обокрали американские и европейские банки на 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Хакеров удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Евроюста, Европола, а также правоохранителей США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.

"Используя вредоносное программное обеспечение — так называемый вирус-шифровальщик ("банковский троян"), предназначенный для кражи персональных данных — паролей, логинов и платежных данных, осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США", — сказано в сообщении.

Сейчас собираются доказательства для сообщения о подозрении ряда лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.

Напомним, ранее сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений хакеры разместили фейковые сообщения. Кроме того, хакеры взломали сайт Николаевской ОГА и разместили на нем флаг боевиков.