Хакери з України обікрали банки США та ЄС на 2,5 млрд доларів

Кіберзлочинці працювали з Харкова та Харківської області з 2014 року. Їх затримали в рамках міжнародної спецоперації.

Хакери з України обікрали американські та європейські банки на 2,5 мільярди доларів. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Хакерів вдалося викрити під час міжнародної спецоперації за участю Євроюсту, Європолу, а також правоохоронців США і Німеччини. Вони працювали на території Харкова та Харківської області з 2014 року.

"Використовуючи шкідливе програмне забезпечення — так званий вірус-шифрувальник ("банківський троян"), призначений для крадіжки персональних даних — паролів, логінів і платежів — здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних і державних банківських установ Великобританії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Литви та США", — йдеться в повідомленні.

Зараз збираються докази для повідомлення про підозру низки осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів.

Нагадаємо, раніше сайт Національної поліції піддався хакерській атаці, на сторінках декількох обласних управлінь хакери розмістили фейкове повідомлення. Крім того, хакери взламали сайт Миколаївської ОДА і розмістили на ньому прапор бойовиків.