Россия в ответ на санкции против Козака провела кибератаку на Украину

Украинской стороне, как утверждают в СНБО, удалось вовремя предотвратить серьезные последствия кибератак.

Россия в феврале провела кибератаку на Украину в ответ на санкции в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным СМИ, с середины февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО фиксировал крупные атаки на украинские сайты. В частности, были совершены как обычные DDoS-атаки с целью "положить" их потоком однотипных запросов, так и попытки внедрить вирусы в программы документооборота.

Тем не менее украинской стороне удалось своевременно выявить угрозы и предотвратить серьезные последствия.

По информации заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, атаки связаны с санкциями против Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также блокировкой телеканалов последнего.

"Начало ряда атак происходило как бы "по часам", некоторые из них выступали как операции прикрытия, чтобы отвлечь команды реагирования", – рассказал он.

По его словам, такая тактика говорит о координации действий во время кибератак. И это является дополнительным подтверждением участия российских спецслужб.

Он также считает, что россияне активно сканируют украинский сегмент интернета в поисках уязвимых мест. И после их обнаружения запускают вредоносные программы для вмешательства в работу систем и сетей.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne".

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

В конце февраля Национальный координационный центр по кибербезопасности при СНБО заявил о попытке хакерской атаки на систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.