Росія у відповідь на санкції проти Козака провела кібератаку на Україну

Українській стороні, як стверджують в РНБО, вдалося вчасно запобігти серйозним наслідкам кібератак.

Росія в лютому провела кібератаку на Україну у відповідь на санкції щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними ЗМІ, із середини лютого Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО фіксував великі атаки на українські сайти. Зокрема, були вчинені як звичайні DDoS-атаки з метою "зламати" їх потоком однотипних запитів, так і спроби впровадити віруси в програми документообігу.

Проте українській стороні вдалося своєчасно виявити загрози і запобігти серйозним наслідкам.

За інформацією заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка, атаки пов'язані із санкціями проти Віктора Медведчука і Тараса Козака, а також блокуванням телеканалів останнього.

"Початок ряду атак відбувався ніби "по годинах", деякі з них виступали як операції прикриття, щоб відвернути команди реагування", — розповів він.

За його словами, така тактика говорить про координацію дій під час кібератак. І це є додатковим підтвердженням участі російських спецслужб.

Він також вважає, що росіяни активно сканують український сегмент інтернету в пошуках уразливих місць. І після їхнього виявлення запускають шкідливі програми для втручання в роботу систем і мереж.

Нагадаємо, що 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne".

19 лютого РНБО рекомендувала Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

У кінці лютого Національний координаційний центр з кібербезпеки при РНБО заявив про спробу хакерської атаки на систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.