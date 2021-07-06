В Украине на время перестали работать сайты госструктур: что известно

Речь идет о сайтах Офиса президента, НАБУ, СБУ, ГБР и не только. В ОП не исключили, что неполадки вызваны хакерской атакой.

Из-за сбоя, происхождение которого неизвестно, перестали работать сайты ОП (Офиса президента) и НАБУ (Национального антикоррупционного бюро), СБУ (Службы безопасности Украины), СВР (Службы внешней разведки), ГСЗ (Госслужбы спецсвязи и защиты), ГБР (Государственного бюро расследований). При попытке зайти на ресурсы перед пользователями появлялось сообщение о невозможности получить доступ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Сайт Офиса президента Фото: Скриншот [ + – ] Сайт НАБУ Фото: Скриншот

При этом ОП продолжало публиковать свои материалы через свои социальные сети, в частности Facebook.

Журналистам "РБК-Украина" в офисе главы государства сообщили, что сайт не работал из-за технических проблем, с неисправностью разбирались специалисты. При этом у сотрудников офиса пока что нет понимания, связана ли проблема с хакерской атакой.

Представители этого СМИ связались также с киберполицией. К ним по поводу возможной атаки на сайт ОП никто не обращался. В ведомстве не исключили, что ведутся какие-то технические работы.

Около 21.00 все сайты вновь начали работать, однако о причинах неполадок никто официально не сообщил.

Ранее в этот же день некоторые пользователи жаловались на сбои в работе приложения "Дія". В частности, некорректно работал кабинет плательщика налогов.

Напомним, в июне в работе целого ряда мировых сайтов наблюдались серьезные перебои. Их причиной стал сбой в работе популярного CDN-провайдера Fastly. Более часа проблемы наблюдались у сайтов международных изданий и телеканалов, а также у сайта британского правительства.

Как сообщалось ранее, хакеры из РФ, связанные с разведкой, атаковали полицию Нидерландов во время расследования дела MH17. По данным журналистов, к кибератаке причастна группировка Cozy Bear, которая связана со Службой внешней разведки РФ.