В Україні на певний час перестали працювати сайти держструктур: що відомо

Йдеться про сайти Офісу президента, НАБУ, СБУ, ДБР і не тільки. В ОП не виключили, що неполадки викликані хакерською атакою.

Через збій, походження якого невідоме, перестали працювати сайти ОП (Офісу президента) і НАБУ (Національного антикорупційного бюро), СБУ (Служби безпеки України), СЗР (Служби зовнішньої розвідки), ДСЗ (Держслужби спецзвʼязку і захисту), ДБР (Державного бюро розслідувань). При спробі зайти на ресурси перед користувачами зʼявлялося повідомлення про неможливість отримати доступ.

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[ + – ] Сайт Офісу президента Фото: Скриншот [ + – ] сайт НАБУ Фото: Скриншот

При цьому ОП продовжувало публікувати свої матеріали через свої соціальні мережі, зокрема Facebook.

Журналістам "РБК-Україна" в офісі глави держави повідомили, що сайт не працював через технічні проблем, з несправністю розбиралися фахівці. При цьому у співробітників офісу поки що немає розуміння, чи повʼязана проблема з хакерською атакою.

Представники цього ЗМІ звʼязалися також з кіберполіцією. До них з приводу можливої атаки на сайт ОП ніхто не звертався. У відомстві не виключили, що ведуться якісь технічні роботи.

Близько 21:00 всі сайти знову почали працювати, однак про причини неполадок ніхто офіційно не повідомив.

Раніше цього ж дня деякі користувачі скаржилися на збої в роботі додатку "Дія". Зокрема, некоректно працював кабінет платника податків.

Нагадаємо, у червні в роботі цілої низки світових сайтів спостерігалися серйозні перебої. Їх причиною став збій у роботі популярного CDN-провайдера Fastly. Понад годину проблеми спостерігалися у сайтів міжнародних видань та телеканалів, а також на сайті британського уряду.

Як повідомлялося раніше, хакери з РФ, повʼязані з розвідкою, атакували поліцію Нідерландів під час розслідування справи MH17. За даними журналістів, до кібератаки причетне угрупування Cozy Bear, яке повʼязане із Службою зовнішньої розвідки РФ.