В Україні на певний час перестали працювати сайти держструктур: що відомо
Йдеться про сайти Офісу президента, НАБУ, СБУ, ДБР і не тільки. В ОП не виключили, що неполадки викликані хакерською атакою.
Через збій, походження якого невідоме, перестали працювати сайти ОП (Офісу президента) і НАБУ (Національного антикорупційного бюро), СБУ (Служби безпеки України), СЗР (Служби зовнішньої розвідки), ДСЗ (Держслужби спецзвʼязку і захисту), ДБР (Державного бюро розслідувань). При спробі зайти на ресурси перед користувачами зʼявлялося повідомлення про неможливість отримати доступ.
При цьому ОП продовжувало публікувати свої матеріали через свої соціальні мережі, зокрема Facebook.
Журналістам "РБК-Україна" в офісі глави держави повідомили, що сайт не працював через технічні проблем, з несправністю розбиралися фахівці. При цьому у співробітників офісу поки що немає розуміння, чи повʼязана проблема з хакерською атакою.
Представники цього ЗМІ звʼязалися також з кіберполіцією. До них з приводу можливої атаки на сайт ОП ніхто не звертався. У відомстві не виключили, що ведуться якісь технічні роботи.
Близько 21:00 всі сайти знову почали працювати, однак про причини неполадок ніхто офіційно не повідомив.
Раніше цього ж дня деякі користувачі скаржилися на збої в роботі додатку "Дія". Зокрема, некоректно працював кабінет платника податків.
Нагадаємо, у червні в роботі цілої низки світових сайтів спостерігалися серйозні перебої. Їх причиною став збій у роботі популярного CDN-провайдера Fastly. Понад годину проблеми спостерігалися у сайтів міжнародних видань та телеканалів, а також на сайті британського уряду.
Як повідомлялося раніше, хакери з РФ, повʼязані з розвідкою, атакували поліцію Нідерландів під час розслідування справи MH17. За даними журналістів, до кібератаки причетне угрупування Cozy Bear, яке повʼязане із Службою зовнішньої розвідки РФ.