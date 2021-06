Помилка №503: стався збій в роботі таких великих сайтів, як CNN, Paypal і HBO

Понад годину проблеми спостерігалися на сайтах міжнародних видань та телеканалів, а також на сайті британського уряду.

У вівторок, 8 червня, в роботі низки світових сайтів спостерігалися серйозні перебої. Їх причиною став збій в роботі популярного CDN-провайдера Fastly.

Серед сайтів, які перестали нормально працювати, — Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe і новинні агентства CNN, The Guardian, The New York Times, BBC та Financial. Замість сайтів відображалося повідомлення про помилку №503, що означає проблему із сервером.

При цьому в компанії Fastly оперативно відреагували на проблему й підтвердили, що в них стався збій, який міг вплинути на роботу сайтів.

Деякий час потому в компанії заявили, що деякі вебсайти почали поступово відновлюватися.

"Проблема виявлена, проводяться роботи", — заявили представники компанії в Twitter.

Приблизно за годину проблема була усунена й більшість сайтів повернулися до нормальної роботи.

