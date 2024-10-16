CNN показало ексклюзивні кадри знищення вагонів з іранськими ракетами в РФ (відео)

Журналісти змогли незалежно підтвердити через свої джерела, що відбулося пряме влучання в об'єкт. Інформатори підтвердили, що вибухи всередині складу були потужними.

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Журналісти CNN провели два дні з одним із українських підрозділів безпілотників дальнього радіуса дії, що входить до складу ГУР, та оприлюднили кадри знищення у ніч на 29 вересня 2024 року складу іранських ракет, які зберігались у вагонах потягів на території РФ. Про це йдеться у матеріалі CNN.

CNN не розкрило розташування відвіданих об'єктів з міркувань оперативної безпеки, проте зазначило, що один з українських бійців, який їх супроводжував, розповів журналістам, що особисто контролював понад 500 ударів безпілотників дальнього радіуса дії по території Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.

"За словами українців, їхня мета — склад боєприпасів, а саме вагони потягів, завантажені нещодавно доставленими іранськими ракетами, що стоять на території депо", — йдеться у матеріалі.

У вересні джерела повідомили CNN, що Тегеран нещодавно завершив поставку балістичних ракет малої дальності до Росії. Іран категорично заперечує, що постачав будь-які ракети.

"Об'єкт розташований на околиці крихітного села Котлубань у Волгоградській області на південному заході Росії", — зазначили в CNN.

Журналісти пояснили, що ГУР поділилася з CNN відеозаписом з району, де знаходиться склад.

CNN змогла самостійно переглянути і перевірити аспекти відео без розмиття, щоб перевірити його автентичність.

Джерело в оборонній розвідці повідомило CNN, що їхні знання про місцезнаходження камери в поєднанні з її віддаленістю від Котлубані дозволили їм встановити, що вибухи всередині складу були потужними.

На прискореному відео видно 11 вибухів, які сталися протягом 56 хвилин між 2:22 і 3:18 ночі — саме в той час, коли очікувалося приземлення безпілотників, що прибули з України.

CNN змогла незалежно підтвердити через свої джерела, що відбулося пряме влучання в об'єкт.

На знімку видно низку предметів, розкиданих навколо будівлі, а також сильно пошкоджену будівлю.

На пізнішому супутниковому знімку компанії Maxar Technologies, також отриманому CNN, видно менше уламків поблизу — свідчення того, що російські військові очистили місце, — але ту саму будівлю, але сильно пошкоджену.

Супутникові знімки Фото: CNN

"Місія зі знищення іранських ракет була повністю успішною, наполягають українці", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня БпЛА атакували РФ. Ворожа ППО нібито знищила 125 БпЛА. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ.