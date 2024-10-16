CNN показало эксклюзивные кадры уничтожения вагонов с иранскими ракетами в РФ (видео)

Журналисты смогли независимо подтвердить через свои источники, что произошло прямое попадание в объект. Информаторы подтвердили, что взрывы внутри склада были мощными.

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Журналисты CNN провели два дня с одним из украинских подразделений беспилотников дальнего радиуса действия, которое входит в состав ГУР, и обнародовали кадры уничтожения в ночь на 29 сентября 2024 года состава иранских ракет, которые хранились в вагонах поездов на территории РФ. Об этом говорится в материале CNN.

CNN не раскрыло расположение посещенных объектов из соображений оперативной безопасности, однако отметило, что один из украинских бойцов, который их сопровождал, рассказал журналистам, что лично контролировал более 500 ударов беспилотников дальнего радиуса действия по территории России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

"По словам украинцев, их цель — склад боеприпасов, а именно вагоны поездов, загруженные недавно доставленными иранскими ракетами, стоящие на территории депо", — говорится в материале.

В сентябре источники сообщили CNN, что Тегеран недавно завершил поставку баллистических ракет малой дальности в Россию. Иран категорически отрицает, что поставлял какие-либо ракеты.

"Объект расположен на окраине крошечного села Котлубань в Волгоградской области на юго-западе России", — отметили в CNN.

Журналисты объяснили, что ГУР поделилась с CNN видеозаписью из района, где находится склад.

CNN смогла самостоятельно просмотреть и проверить аспекты видео без размытия, чтобы проверить его подлинность.

Источник в оборонной разведке сообщил CNN, что их знания о местонахождении камеры в сочетании с ее удаленностью от Котлубани позволили им установить, что взрывы внутри склада были мощными.

На ускоренном видео видно 11 взрывов, которые произошли в течение 56 минут между 2:22 и 3:18 ночи — именно в то время, когда ожидалось приземление беспилотников, прибывших из Украины.

CNN смогла независимо подтвердить через свои источники, что произошло прямое попадание в объект.

На снимке видно ряд предметов, разбросанных вокруг здания, а также сильно поврежденное здание.

На более позднем спутниковом снимке компании Maxar Technologies, также полученном CNN, видно меньше обломков поблизости — свидетельство того, что российские военные очистили место, — но то же здание, но сильно поврежденное.

Спутниковые снимки Фото: CNN

"Миссия по уничтожению иранских ракет была полностью успешной, настаивают украинцы", — подытожили журналисты.

Напомним, в ночь на 29 сентября БПЛА атаковали РФ. Вражеская ПВО якобы уничтожила 125 БпЛА. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что атакован арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны РФ.