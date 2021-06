Ошибка №503: произошел сбой в работе таких крупных сайтов, как CNN, Paypal и HBO

Более часа проблемы наблюдались у сайтов международных изданий и телеканалов, а также у сайта британского правительства.

Во вторник, 8 июня, в работе целого ряда мировых сайтов наблюдались серьезные перебои. Их причиной стал сбой в работе популярного CDN-провайдера Fastly.

Среди сайтов, которые перестали нормально работать, – Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe и новостные агентства CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial. Вместо сайтов отображалось сообщение об ошибке №503, что означает проблему с сервером.

При этом в компании Fastly оперативно отреагировали на проблему и подтвердила, что у них произошел сбой, который мог повлиять на работу сайтов.

Некоторое время спустя в компании заявили, что некоторые веб-сайты начали постепенно восстанавливаться.

"Проблема обнаружена, проводятся работы", – заявили представители компании в Twitter.

Примерно за час проблема была устранена и большинство сайтов вернулись к нормальной работе.

