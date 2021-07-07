Сайти Президента, СБУ та інших органів влади "впали" через кібератаку (фото)

Фахівці Держспецзв'язку України стверджують, що роботу сайтів вдалося забезпечити через резервні канали зв'язку. Розслідування інциденту триває.

В Україні зареєстрована масштабна атака на сайти органів державної влади.

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Як повідомляє пресслужба Держспецзвʼязку, у другій половині 6 липня стався аварійний технічний збій у роботі інтернет-провайдерів, які забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, СБУ та інших органів держвлади.

Центр кіберзахисту Держспецзвʼязку визначив і назвав причини збою:

атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, які забезпечують доступність інтернет-ресурсів органів держвлади;

мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, яка викликала тимчасову недоступність резервних маршрутів і відповідних сайтів.

Також у відомстві повідомили, що зафіксовані аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до інтернету.

[ + – ] Результати кібератаки

Станом на вечір вчорашнього дня роботу сайтів організували через резервні канали звʼязку.

За результатами атаки зареєстрований кіберінцидент, розслідування події триває.

Нагадаємо, через збій ввечері, 6 липня перестали працювати сайти Офісу президента, НАБУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спецзвʼязку та захисту і ДБР.

Раніше РНБО України ввела санкції проти ряду осіб, які, згідно з інформацією відомства, причетні до створення компʼютерного вірусу NotPetya.

Також повідомлялося, що в лютому Росія провела кібератаку на Україну у відповідь на санкції щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Фокус писав про те, що після російських DDoS-атак у лютому того ж року українські сайти стали частиною бот-мереж.