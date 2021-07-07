Сайти Президента, СБУ та інших органів влади "впали" через кібератаку (фото)
Фахівці Держспецзв'язку України стверджують, що роботу сайтів вдалося забезпечити через резервні канали зв'язку. Розслідування інциденту триває.
В Україні зареєстрована масштабна атака на сайти органів державної влади.
Як повідомляє пресслужба Держспецзвʼязку, у другій половині 6 липня стався аварійний технічний збій у роботі інтернет-провайдерів, які забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, СБУ та інших органів держвлади.
Центр кіберзахисту Держспецзвʼязку визначив і назвав причини збою:
- атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, які забезпечують доступність інтернет-ресурсів органів держвлади;
- мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, яка викликала тимчасову недоступність резервних маршрутів і відповідних сайтів.
Також у відомстві повідомили, що зафіксовані аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до інтернету.
Станом на вечір вчорашнього дня роботу сайтів організували через резервні канали звʼязку.
За результатами атаки зареєстрований кіберінцидент, розслідування події триває.
Нагадаємо, через збій ввечері, 6 липня перестали працювати сайти Офісу президента, НАБУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спецзвʼязку та захисту і ДБР.
Раніше РНБО України ввела санкції проти ряду осіб, які, згідно з інформацією відомства, причетні до створення компʼютерного вірусу NotPetya.
Також повідомлялося, що в лютому Росія провела кібератаку на Україну у відповідь на санкції щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Фокус писав про те, що після російських DDoS-атак у лютому того ж року українські сайти стали частиною бот-мереж.