Хакери Anonymous пообіцяли всі гроші росіян перерахувати на допомогу ЗСУ (оновлено)

Хакери звинуватили росіян у бездіяльності та дали їм термін до 3 березня 2022 року. Якщо вони не знімуть свої гроші з рахунків, вони їх втратять.

Міжнародна група хакерів Anonymous випустила ролик, у якому йдеться про те, що всі гроші громадян РФ спишуть з їхніх рахунків протягом трьох діб від цього моменту. Кошти перерахують на рахунки Збройних Сил України. Про це йдеться в їхній заяві.

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"Ми довго стежимо за ситуацією в Україні, і бачимо, як російські солдати вбивають мирних жителів. Ми діятимемо рішуче і нещадно щодо жителів Росії", — йдеться в заяві Anonymous.

Хакери повідомили, що вони готують проти громадян РФ велику операцію. За їхніми словами, уряд РФ має на меті використати гроші росіян для знищення України. Щоб цього не допустити, всі кошти росіян 3 березня 2022 року спишуть з їхніх рахунків та перерахують на рахунки Збройних сил України.

Також група Anonymous обіцяє розпочати велику кібератаку на інфраструктуру РФ. Хакери нагадують, що їхні дії вже завдали великої шкоди країні-агресору. Але нова атака буде найбільшою з тих, що будь-коли проводилися у світі, — йдеться в заяві.

"У росіян є лише 3 дні, щоб зняти гроші зі своїх рахунків", — кажуть хакери.

Хакери Anonymous наголошують, що вони не бандити, як президент Путін, вони не розпочинали цю війну, а лише хочуть відновити у світі справедливість.

Оновлено

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що інформацію про звернення хакерів ще уточнюють.

Раніше Фокус повідомляв, що хакери Anonymous злили до мережі базу даних Міноборони РФ. Також під удар цієї хакерської групи потрапила низка російських урядових ресурсів.