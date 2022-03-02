"Послал оккупантов за кораблем". Мэра Конотопа ответил на предложение сдать город (видео)

Местный градоначальник ответил оккупантам решительным "нет", заявив, что горожане готовят коктейли, оружие и продолжают сражаться.

Мэр города Конотопа Сумской области Артем Семенихин заявил, что российские оккупанты выдвинули ему ультиматум: сдать город, либо, в противном случае, командование российских войск разгромит город артиллерией. Об этом сообщается на странице городского головы в Facebook.

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"Россияне приехали к нам и сказали, чтобы я отдал город под их полный контроль. Я сказал: "Идите на х**! Вы — оккупанты", — объяснил мэр города. По его словам, в ответ он услышал, что представители российской армии не считают себя оккупантами, и что якобы проводят спецоперацию, а соседний город Бурынь с ними уже сотрудничает.

"Вот такой вот пз**! Они на 12:00 едут к нам. Мы готовим коктейли, оружие и воюем", — отметил мэр.

Напомним, что на седьмой день войны Мелитополь продолжают грабить и обстреливать, а в Энергодар россиян не пускают. Многочисленная группа жителей Энергодара, где расположена крупнейшая в Европе АЭС, блокирует дорогу и не пускают российских оккупантов. В Мелитополе продолжаются обстрелы и гражданских, и стратегических объектов.

Ранее Фокус сообщал, что РФ уже не контролирует свои спутники-шпионы: Anonymous сообщил о взломе Роскосмоса. По утверждениям хакеров, они "положили" Центр управления Роскосмоса. В свою очередь, глава ведомства Дмитрий Рогозин опровергает эти сообщения и заявляет, что взлома компьютерной системы своего ведомства.