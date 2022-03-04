Восьмой день войны в Украине: ситуация на фронте на вечер 3 марта (фото, видео)

На восьмой день войны в Украине продолжаются бои за Харьков, Чернигов, Северодонецк, противник наступает на Мариуполь, продолжаются боевые действия в Николаевской и Запорожской областях.

В день второго раунда переговоров Украины и России оккупанты не переставали обстреливать позиции ВСУ и украинские города. Жарко было в Харькове и Чернигове: оккупанты обстреляли города ракетами. В Херсоне российские военные заняли почти все административные здания, но не тронули украинские флаги. В зоне ООС не прекращаются бои, сложная ситуация в Мариуполе — город окружен, там не прекращаются обстрелы. Северодонецк находится также под интенсивными обстрелами, по словам местных жителей, в городе нет ни одного уцелевшего здания. В Киевской области не менее сложная ситуация, российские войска обстреливали Бучу, а на житомирской трассе горел склад компании Mary Kay.

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Ситуация на северном направлении

В Чернигове утром российские оккупанты обстреляли Государственное предприятие "Комбинат Астра", один из снарядов попал в нефтебазу и начался пожар. В обед российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке. По состоянию на 18:20 из-под завалов домов спасатели смогли достать тела 33 погибших и 18 раненых. Из-за мощных обстрелов спасательные работы временно остановлены, сообщили в ГСЧС. Также под обстрел попали две школы в районе Старой Подусовки и дома мирных жителей.

В Ахтырке Сумской области оккупанты нанесли авиаудар по городу. Снаряды разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал. Еще несколько снарядов упало в жилые дома города, сообщил мэр Павел Кузьменко.

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал Фокусу, что по состоянию на 20:00 шестичасовые бои прекратились, но еще слышно обстрелы. Город контролирует украинская армия, однако смогли прорваться кадыровцы, их ликвидировать пока не удалось.

Также на житомирской трассе в Киевской области в результате авиаудара загорелся склад компании Mary Kay.

Ситуация в Харькове

Мэр Харькова заявил, что в городе целый день не прекращались обстрелы. Он заявил, что целенаправленно уничтожается инфраструктура города. Был удар по Салтовскому депо, также оккупанты нанесли авиаудар по аэродрому "Коротич", в результате чего самолеты приведены в нерабочее состояние. Кроме того, около 15:00 по жилому массиву Северная Салтовка был нанесен ракетный удар. Из-за этого горело более 40 многоквартирных и частных домов. О раненых и погибших пока что не известно, сообщает "Суспільне. Харків" со ссылкой на комментарий ГСЧС.

Российская армия прорвалась в Энергодар

Мэр Энергодара в Запорожской области заявил, что около 16:00 российская армия обстреляла блокпост украинских военных и применяет силу к мирным жителям. После он написал, что на город идет российская техника, на блокпосту начался бой. Кроме того, оккупанты обстреляли жилые дома и школу. В результате чего город остался без воды и света, позже его возобновили.

В 22:30 Дмитрий Орлов заявил, что вражеская техника движется в направлении атомной станции. В городе слышны взрывы.

Ситуация в Херсоне

Глава Херсонской областной госадминистрации Геннадий Лагута сообщил, что утром 3 марта российские оккупанты полностью заняли здание ОГА. По словам чиновника, оперативный штаб продолжает выполнять свои обязанности и ожидает на предоставление региону гуманитарной помощи. Вечером стало известно, что оккупанты захватили помещение телеканала "Суспільне.Херсон". Глава Херсонской ОДА сообщил, что оккупанты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".

Местная жительница Херсона рассказала Фокусу об обстановке в городе. По ее словам, российская армия полностью заняла город. В Херсоне со 2 марта не было слышно обстрелов, однако на момент общения в 23:40 в городе начались обстрелы. По ее словам, утром в город завезли продукты, люди стояли в очередях по 6 часов. Также людям бесплатно раздавали хлеб. Вода, электричество и газ есть, но не во всех районах.

Ситуация в зоне ООС

В Мариуполе ситуация остается сложной. Российские войска постоянно бомбардируют город. Город находится под контролем украинской армии, сообщили в Министерстве внутренних дел. В городском совете Мариуполя заявили, что в городе нет света, воды и отопления из-за постоянных обстрелов оккупантов. Также наблюдаются постоянные проблемы со связью. С момента начала войны в городе были ранены более 200 местных жителей. Очевидцы также сообщают, что враг обстрелял "Эпицентр" и магазин Сильпо. Кроме того, обстреляли станцию ​​переливания крови, оттуда эвакуировали людей

[ + – ] Фото: Telegram Мариуполь

Тяжелая ситуация остается и в Северодонецке Луганской области. Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 3 марта российские военные целый день обстреливали город. В результате обстрела погиб один мирный житель. По его словам, в ближайшее время в город должен зайти гуманитарный конвой с медикаментами, продуктами и средствами гигиены. Вечером в соцсетях распространяется видео, на котором, как утверждается, слышна работа артиллерии ВСУ из осажденного Северодонецка.

Фокусу удалось связаться с жительницей Северодонецка. По ее словам, ситуация в городе очень тяжелая, его очень сильно обстреливают. Магазины не работают. По ее словам, уцелевших домов в городе почти не осталось. Она подтвердила, что в городе находится техника ВСУ.

Напомним, 3 марта в Гостомеле спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили 10 вражеских БМД. За контроль над городом продолжаются бои.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что десантники из Беларуси получили приказ о пересечении границы с Украиной. Однако морально-психологическое состояние у военных крайне низкое.