Девятый день войны: обстрелы и новые отряды врага в Сумской и Черниговской областях

Оба региона продолжают держать оборону, несмотря на введение на территорию Украины новых вражеских подразделений и массированные обстрелы городов.

"Харьков и Ахтырка были подвергнуты сокрушительным бомбардировкам. Но оборона держится, у противника огромные потери. Поэтому он перебрасывает туда резервы, которые в другом случае могли бы быть брошены на другие более опасные направления. Героическая оборона Харькова и Ахтырки заставила противника остановиться, изменить направление главного удара и перебрасывать резервы. Вот что дает умелое сопротивление на местах", — сказал сегодня на дневном брифинге Алексей Арестович, советник главу ОПУ.

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Сумщина

Вчера во второй половине дня область подверглась массированным налетам и бомбардировкам — под обстрелами оказались Сумы, Ахтырка, Лебедин, Боромля, Недригайлов. Тяжелая ситуация в Тростянце, оккупированном врагом. Как сообщил Юрий Бова, глава Тростянецкого горсовета, российские подразделения заняли железнодорожный вокзал, отобрали коммунальный транспорт и расставили его по городу, ограбили магазины и склад шоколадной фабрики, расстреляли похоронное бюро. Штаб оккупанты создали в отделении полиции, его окружают дома с мирными жителями, которым запретили выходить наружу. Из-за оккупации железной дороги украинская администрация не имеет возможности эвакуировать людей, привезти гуманитарные грузы и даже собрать убитых мирных жителей.

Как рассказал Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА, в результате бомбардировок полностью разрушена подстанция в Лебедине, и нет возможности ее отремонтировать из-за военных действий. Также он сообщил о провокациях оккупантов, которые предлагают жителям Сумщины получить гуманитарную помощь, в том числе на территории РФ.

На севере области спокойнее, в частности, колонну врага, продвигавшегося по трассе в направлении "Бачивск-Кипти", украинская армия успешно уничтожила. Однако обстановка в городах остается напряженной. Как рассказал сегодня Николай Нога, городской голова Шостки, в город значительно сократился подвоз продуктов из-за взорванных мостов и вражеских подразделений на территории. Также Николай Нога призвал горожан оставаться дома и не пытаться эвакуироваться в соседние города. Один из таких эвакуационных рейсов на Нежин был подвергнут обстрелу, люди пострадали.

Черниговщина

Враг бросает на Украину новые силы. По данным Государственной пограничной службы Украины оккупанты зашли в городок Репки в 33 км к северу от Чернигова, захватили отделение полиции, отбирают грузовую технику, терроризируют местных жителей.

Еще два подразделения противника двигаются из Брянской области РФ через Городню на Чернигов, как сообщает оперативное командование "Север". Областной центр защищают ВСУ, Нацгвардия, пограничники и отряды Тро, которые не дают врагу прорваться на Киев.

Вчерашние бомбардировки Чернигова были самыми тяжелыми за дни войны, в результате погибло 47 человек, 18 травмированы. Сегодня авианалеты и ракетные удары продолжаются — враг обстреливает юго-западные и юго-восточные районы областного центра.

По словам Вячеслава Чауса, главы Черниговской военной администрации, сейчас идет работа над созданием зеленого коридора. До этого он не рекомендует горожанам эвакуироваться самостоятельно из-за высокого риска здоровью и жизни, поскольку трасса Чернигов-Киев обстреливается. По тем же причинам в городе не эвакуируют граждан колоннами, поскольку их могут обстрелять.

Из-за боевых действий много линий электропередач повреждены, и нет возможности отремонтировать их под обстрелами. По данным "Черниговоблэнерго" без электричества остаются 190 населенных пунктов области и несколько районов Чернигова.

Напомним, украинская делегация на переговорах с российской прилагает усилия к созданию зеленых коридоров и временного прекращения огня, чтобы эвакуировать гражданское население и отправить гуманитарные грузы.

Также ранее Фокус писал о ситуации на фронте по состоянию на вечер 3 марта.