Вторжение России в Украину: ситуация на фронте 4 марта (карта)

Враг продолжает пытаться окружить Киев, а также наносит ракетно-бомбовые удары по украинских населенным пунктам.

Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления украинских защитников в блокированных им населенных пунктах. Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состояния на 18:00 4 марта.

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Украинские военные и тероборона продолжают отражать наступления врага на Киев и удерживать определенные рубежи.

[ + – ] Карта боевых действий

По информации Генштаба, на Волынском направлении положения украинских войск без существенных изменений.

Чернигов продолжает героически обороняться от захватчиков. Украинские подразделения удерживают позиции на занятых рубежах.

На Слобожанском направлении украинские воины продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение врага.

Объединенные силы на Донбассе ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении силы ВСУ осуществляют прикрытие морского побережья и защищают от оцепления город Николаев.

[ + – ] Обстановка на фронте

Воздушные Силы ВСУ совершают отражение воздушных ударов российских оккупантов. К настоящему времени россияне уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

Также сегодня оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по украинских населенным пунктам. Россияне использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.

Ранее Фокус сообщал, что продолжаются обстрелы и введены новые отряды врага в Сумской и Черниговской областях. Оба региона продолжают держать оборону, несмотря на введение на территорию Украины новых вражеских подразделений и массированные обстрелы городов.