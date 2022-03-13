Зеленский вручил в госпитале медали раненым украинским бойцам

Раненые солдаты изъявляли желание сфотографироваться с Президентом Украины, и говорили, что содержат их в госпитале хорошо.

Президент Украины Владимир Зеленский навестил в госпитале раненых защитников Украины, и пожелал им скорейшего выздоровления. Об этом сообщает МОЗ Украины.

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"Верю, наилучшим подарком к вашей выписке будет наша общая победа!", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский вручил раненым бойцам медали "За вiйськову службу Українi", фотографировался и общался с ними.

Ранее Фокус сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил — Россия за 18 дней войны с Украиной потеряла больше военных, чем в двух чеченских войнах. Украина продолжает бороться против оккупантов, которые несут большие потери.

До этого Зеленский заявил, что похищенный российскими военными мэр Мелитополя жив, он подвергается жестоким пыткам.