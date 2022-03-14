ЗСУ завдають Росії нищівних втрат, ворог не знає, де шукати допомогу, – Зеленський

РФ готувалася до війни десятки років. За цей час агресор нагромадив військовий ресурс для знищення України та Європи, заявив глава держави.

Збройні сили України (ЗСУ) завдають ворогу нищівних втрат, Росія вже не знає, де шукати допомогу. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

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"Допомога собі, допомога окупанту. Це шкода, але ми не можемо розслаблятися. Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний військовий ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, яку ми знаємо та цінуємо", — сказав він.

Українці мають триматися та боротися, щоб перемогти агресора та досягти заслуженого миру, продовжив президент.

"Чесний світ. Із гарантіями безпеки для нашої держави та наших людей. І щоб відзначити це на папері в переговорах, складних переговорах", – повідомив він.

Четвертий раунд переговорів із РФ – коли чекати на результати

Глава держави нагадав про четвертий раунд переговорів із РФ щодо закінчення війни в Україні, який відбувається сьогодні у відеоформаті.

"Сьогодні почалася зустріч делегацій, вона продовжується. Усі чекають новин. Увечері, ввечері обов'язково доповімо", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що полковник британської армії у відставці Глен Грант дав кілька порад Зеленському, як виграти у війні з РФ. Військовий упевнений, що війна може затягтися на багато місяців.

Генштаб ЗСУ повідомив, що з 24 лютого по 14 березня окупанти втратили понад 12 тис. осіб особового складу, 1249 бойових броньованих машин і 389 танків.

Зеленський говорив, що за 18 днів війни в Україні Росія втратила більше військових, ніж у двох Чеченських війнах.