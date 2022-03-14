"Армія має бути перебудована": британський полковник назвав кроки для перемоги України

На думку Глена Гранта, Путін не здаватиметься лише тому, що є на це надія. Україна має перемогти, а для цього доведеться повертати землю силою.

Військовий експерт і полковник британської армії у відставці Глен Грант опублікував поради президентові України Володимиру Зеленському, які дозволять перемогти в російсько-українській війні.

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Кінця війні не видно

На думку Гранта, Росія поступово набирає сили. Війна проти України може затягтися на багато місяців. Путін не здаватиметься лише через те, що на це сподіваються. Україна має виграти, а для цього доведеться повертати землю силою.

"Армія має бути перебудована, щоб зробити це. Припускати, що раптом усе це закінчиться славною перемогою, — мрія дурня. Війну треба виграти", — пише експерт.

Які кроки слід зробити для перемоги?

Створення військового кабінету.

За словами Гранта, політику треба відкласти, а до військового кабінету запросити найкращі уми країни. Потрібна чітка стратегія перемоги, а не просто хоробрий програш. До кінця цього тижня найкращі уми мають написати стратегію для перемоги.

Перезапуск промисловості

Українську промисловість слід перезапустити на заході країни. А будь-який військовий, який працює в промисловості, повинен бути звільнений від служби, щоб повернутися на роботу.

Харчова промисловість має чітко розуміти, які будуть податки та що потрібне у фінансовому плані.

"Немає сенсу, щоб керівники з діловими мізками стояли на блокпостах із гвинтівками", — заявляє британський ексвійськовий.

Потрібно розпочати масове будівництво дешевого житла для внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, він наводить у приклад будівництво під час Другої світової війни.

[ + – ] Британська післявоєнна забудова

Люди з гострим розумом можуть бачити, що не робиться належним чином і що треба змінити. Саме тому потрібна ефективна кадрова політика.

Швидша система оборонних закупівель

Весь процес має контролювати одна ділова людина. Також до системи закупівель мають увійти досвідчені люди в цій справі.

Також потрібна сильніша урядова організація на західних кордонах, щоб прискорити надання допомоги, військову підтримку та ділову активність.

Військовим потрібен політичний радник

На думку Гранта, постійно має діяти політичний радник. Він стежитиме за планами штабу та перевірятиме, чи потрібні вони політично. Наприклад, чи потрібно відбивати Маріуполь.

"Військовим ні в якому разі не можна дозволяти вести війну самим. Війни мають політичний характер і вимагають цілодобового спостереження з боку уряду. Політичні цілі мають бути зрозумілі всім командирам", — наголошує експерт.

Армія потребує оновлення

Потрібно створити другу армію для контратаки. Її необхідно створювати з усіх резервів і техніки. Наразі потреби армії мають бути на першому місці. Для цього необхідно змінити структуру військового командування.

Зараз багато часу витрачається на боротьбу сьогодні та недостатньо на те, як, коли й де ми боротимемося завтра.

Інформаційна система

Потрібна громадськості належна система, щоб правдиво повідомляти про стан справ. Зараз є дуже багато "політичної каші" та просто "їжі для мас".

"Потрібна правда, а не радянський піар", — резюмує Грант.

Глен Грант – полковник британської армії, військовий експерт. Народився в Ризі, Латвія. Експерт Українського інституту майбутнього з національної безпеки та оборони. За свою кар'єру працював у Міноборони України, Латвії, Естонії, Болгарії, Польщі та низці інших країн.

Нагадаємо, раніше Глен Грант дав низку порад бійцям тероборони, зокрема, ворог має відчувати постійну вразливість.