"Воюйте агресивно": полковник британської армії дав поради бійцям тероборони

За словами Ґлена Ґранта, ворогові не можна давати спокою, він повинен постійно відчувати страх та власну вразливість.

Військовий експерт та полковник британської армії у відставці Ґлен Ґрант на своїй сторінці у Facebook опублікував поради бійцям територіальної оборони.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Експерт дав одразу кілька простих тактичних порад. Насамперед він вказує, що якщо доводиться битися, то робити це потрібно брудно та агресивно. Не даючи ворогові спокою і змушуючи його залишатися в техніці наляканим та вразливим.

Скільки людей має бути в ланці

На думку Ґранта, в одній ланці завжди має бути 2-3 особи. Один вестиме вогонь, а інші спостерігатимуть за ситуацією навколо, щоб були шляхи для відходу. Шляхи евакуації на наступну позицію або в безпечне місце мають відпрацювати та вивчити напам'ять.

Як збити з пантелику ворога

Потрібно створити умови, де противник втратить впевненість. Наприклад, прибрати дорожні знаки, повісити плакати з написами російською "йдіть додому". Ворог повинен пам'ятати, що він іде на дурість та ризик, його смерть буде марною.

"Створіть помилкові вогневі позиції (використовуйте моделі з магазину та пофарбуйте дерев'яні гвинтівки в чорний колір), зробіть дорожні загородження, щоб транспортні засоби повертали до вас боком, скрізь повісьте маленькі дзеркала та шибки, щоб ускладнити оточення", — рекомендує Ґрант.

Зменшити помітність можна за допомогою диму. Ідеальний густий дим можна отримати, змішуючи дизельне паливо та бензин.

Як вести стрілянину

Потрібно знайти безпечні місця, якщо противник не наближатиметься, але використовуватиме артилерію та міномети для атаки. Якщо ворог почне так робити, то не проявлятиме милосердя, як це було в Сирії.

Також експерт радить відкрити для ворога магазини з алкоголем. А ще не атакувати танки, тому що їх можна знищити лише діставшись паливних баків ззаду. Якщо йдеться про знищення транспортного засобу, його потрібно ізолювати від інших.

Крім цього, важливо зробити так, щоб ворог не залишав своїх транспортних засобів для стрілянини у відповідь. Усіх тих, хто вийде назовні, "треба застрелити". Бійці тероборони повинні вести вогонь із безпечного місця, а за можливості й маскуючись. Також бажано використовувати щось як опору, щоб стріляти точніше. Руки самі швидко втомлюються.

IT навички принесуть свою користь

[ + – ] Дрон можна використовувати для атаки по ворогові

Ґлен Ґрант наголошує на створенні дронів для атаки, використовуванні кислоти для підпалу речей. Лазерами засліплювати водіїв та стрільців танків. Дізнатись, як можна заблокувати ворожу комунікацію.

"Витратьте як мінімум половину свого часу на визначення найкращих місць для атаки. Знайте всі маршрути в район і з нього. Будьте господарями місцевості й завжди тримайте ініціативу завдяки міцному та регулярному спілкуванню. Удачі", — резюмував військовий експерт.

Ґлен Ґрант – полковник британської армії, військовий експерт. Народився в Ризі, Латвія. Експерт Українського інституту майбутнього з національної безпеки та оборони. За свою кар'єру працював у Міноборони України, Латвії, Естонії, Болгарії, Польщі та низці інших країн.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в резерв Сил тероборони потрібно 2 млн людей. Раніше Залужний прозвітував про формування Сил територіальної оборони. За словами Валерія Залужного, зараз територіальна оборона складається з 29 бригад, 150 батальйонів та кількох добровольчих формувань.