"Сражайтесь агрессивно": полковник британской армии дал советы бойцам теробороны

По словам Глена Гранта, врагу нельзя давать покоя, он должен постоянно чувствовать страх и собственную уязвимость.

Военный эксперт и полковник британской армии в отставке Глен Грант на своей странице в Facebook опубликовал советы бойцам территориальной обороны.

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Эксперт дал сразу несколько простых тактических советов. В первую очередь он указывает, что если приходится драться, то делать это нужно грязно и агрессивно. Не давая врагу покоя и заставляя его оставаться в технике напуганным и уязвимым.

Сколько людей должно быть в звене

По мнению Гранта, в одном звене всегда должно быть 2-3 человека. Один будет вести огонь, а другие наблюдать за ситуацией вокруг, чтобы были пути для отхода. Пути эвакуации на следующую позицию или в безопасное место должны быть отработаны и выучены наизусть.

Как сбить с толку врага

Нужно создать обстановку, в которой противник потеряет уверенность. Например, убрать дорожные знаки, повесить плакаты с надписями на русском "идите домой". Враг должен помнить, что он идет на глупость и риск, его смерть будет напрасной.

"Создайте ложные огневые позиции (используйте модели из магазина и покрасьте деревянные винтовки в черный цвет), сделайте дорожные заграждения, чтобы транспортные средства поворачивали к вам боком, везде повесьте маленькие зеркала и стекла, чтобы было сложное окружение", — рекомендует Грант.

Уменьшить заметность можно используя дым. Идеальный густой дым можно получить путем смешивания дизельного топлива и бензина.

Как вести стрельбу

Нужно найти безопасные места, если противник не станет приближаться, но использует артиллерию и минометы для атаки. Если враг так начнет делать, то не проявит пощады, как это было в Сирии.

Также эксперт советует открыть для врага магазины с алкоголем. А еще не атаковать танки, потому что их можно уничтожить только добравшись до топливных баков сзади. Если речь идет об уничтожении транспортного средства, то его нужно изолировать от других.

Помимо этого важно сделать так, чтобы враг не покидал своих транспортных средств для стрельбы в ответ. Все те, кто выйдет наружу "должен быть застрелен". Бойцы теробороны должны вести огонь с безопасного места, а при возможности и в маскировке. Также желательно использовать что-нибудь как опору, чтобы стрелять более точно. Руки сами быстро устают.

IT навыки привнесут свою пользу

[ + – ] Дрон можно использовать для атаки по врагу

Глен Грант акцентирует свое внимание на создании дронов для атаки, использовать кислоту для поджога вещей. Лазерами ослеплять водителей и стрелков танков. Узнать, как можно заблокировать вражескую коммуникацию.

"Потратьте как минимум половину своего времени на определение лучших мест для атаки. Знайте все маршруты в район и из него. Будьте хозяевами местности и всегда держите инициативу за счет крепкого и регулярного общения. Удачи", — резюмировал военный эксперт.

Глен Грант — полковник британской армии, военный эксперт. Родился в Риге, Латвия. Эксперт Украинского института будущего по национальной безопасности и обороне. За свою карьеру работал в Минобороны Украины, Латвии, Эстонии, Болгарии, Польше и ряде других стран.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в резерв Сил теробороны нужно 2 млн человек. Ранее Залужный отчитался о формировании Сил территориальной обороны. По словам Валерий Залужного, сейчас территориальная оборона состоит из 29 бригад, 150 батальонов и несколько добровольческих формирований.