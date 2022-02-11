В резерв Сил теробороны нужно 2 миллиона украинцев, — Залужный (видео)

По словам главнокомандующего ВСУ, в 13 приграничных областях уже укомплектованы батальоны теробороны на 70%.

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что в ближайшее время на службу в резерв Сил территориальной обороны ожидается привлечь от 1,5 до 2 миллионов украинских граждан. До конца марта в резерв Сил теробороны планируется набрать 70% людей от нужного количества. Об этом генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил во время заседания Конгресса местной и региональной власти в Харькове.

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"У нас есть довольно амбициозные планы в этом направлении. На конец марта нам бы хотелось иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах. Нас интересуют 1,5–2 млн достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить", — заявил Залужный.

[ + – ] Речь Валерия Залужного с 27:00

По его словам, в 13 приграничных областях уже укомплектованы батальоны теробороны на 70%, а до конца марта эта цифра будет составлять 90%. Залужный сообщил, что только 7,5% от нужного количества кадров из резерва подписали контракты, а этого мало. Среди тех, кто подписал контракты — учителя, предприниматели, строители и обычные рабочие.

Главнокомандующий ВСУ также призвал местные власти проводить агитационную работу на региональном уровне, чтобы привлечь новых людей к военной службе в Силах территориальной обороны. Кроме того, нужно обеспечить подготовку специально обустроенных мест, где можно тренироваться и отрабатывать огневую подготовку. Также будет подготовка резервистов на дистанционных платформах.

"В ближайшее время мы введем системы подготовки резервистов через платформы дистанционного обучения", — сказал Залужный.

Залужный отметил, что нужно подготовить обьекты инфраструктуры в городах и на предприятиях для проведения тактических учений военнослужащими.

Напомним, главнокомандующий сил ВСУ отчитался о формировании Сил территориальной обороны. По словам Валерий Залужного, сейчас территориальная оборона состоит из 29 бригад, 150 батальонов и несколько добровольческих формирований. Главнокомандующий сил ВСУ заявил, что массовое еженедельное обучение военному делу резервистов и военнообязанных состоится в марте.

В феврале 2022 Силы территориальной обороны Украины запустили свой сайт. На веб-ресурсе можно найти информацию о том, как записаться в ТрО, какие документы нужны и где находятся центры комплектования в каждом регионе страны. Кроме того, на сайте есть раздел с ответами на вопросы по поводу теробороны.