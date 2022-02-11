29 бригад и 150 батальонов: главнокомандующий ВСУ отчитался о формировании сил ТрО (фото)

По словам Валерия Залужного, массовое еженедельное обучение военному делу резервистов и военнообязанных Сил теробороны может стартовать в марте.

Главнокомандующий Воорруженными силами Валерий Залужный отчитался о процессе формирования териториальной обороны Украины в условиях возможного вторжения РФ. Выступление генерал-лейтенанта в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей транслировалось в прямом эфире.

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По словам Валерия Залужного, каждый украинец сегодня готов защищать страну от российской агрессии.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что териториальная оборона состоит из 29 бригад, 150 батальонов и нескольких добровольческих формирований.

[ + – ] Валерий Залужный раскрыл структуру теробороны в Украине

"Это сила, которая может сдерживать врага и даже может охладить его мысль ступить на нашу землю. Ведь цена, которую он заплатит, будет большой. Цель всего этого (теробороны в Украине — ред.) — чтобы сопротивление было в каждом городе, каждом селе и на каждой улице", — продолжил Валерий Залужный в ходе Конгресса местных и региональных властей.

[ + – ] Валерий Залужный раскрыл структуру теробороны в Украине

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что для размещения Сил территориальной обороны необходимо 160 имущественных комплексов.

"В 88 комплексах уже размещены воинские части, и это большое достижение за такой короткий срок. 25 из них требуют капитального ремонта. Продолжается согласование относительно размещения воинских частей на территории 13 комплексов, по 18 комплексам идет процесс подписания договоров, а для 16 воинских частей до сих пор не определены имущественные комплексы", — добавил Залужный, выступая на Конгрессе.

[ + – ] Главнокомандующий ВСУ Залужный отчитался о формировании теробороны в Украине

По словам генерал-лейтенанта ВСУ, в марте 2022 года может стартовать массовое еженедельное обучение военному делу резервистов и военнообязанных Сил территориальной обороны при условии, если будут сформированы фонды и набран личный состав. Кризисное планирование применения сил ТрО, как утверждает Залужный, должны завершить до конца следующего месяца.

"В ходе этого планирования выясним, где нам нужны добровольческие формирования, в каком количестве и качестве", — подчеркнул главнокомадующий и отметил, что позже ожидается доукомплектование подразделений теробороны современным транспортом, беспилотными аппаратами, минометами, переносными зенитно-ракетными (ПЗРК) и противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК).

[ + – ] Главнокомандующий ВСУ Залужный отчитался о формировании теробороны в Украине

Напомним, в феврале 2022 года был запущен личный сайт Сил территориальной обороны. На официальном портале каждый желающий может найти информацию о том, как записаться в ТрО, какие документы для этого нужны и где именно расположены центры комплектования личного состава.

В конце января в Киеве проходили учения территориальной обороны, в ходе которых бойцов обучали правилам ведения боев в городских условиях.