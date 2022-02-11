29 бригад і 150 батальйонів: головнокомандувач ЗСУ прозвітував про формування сил ТрО (фото)

За словами Валерія Залужного, масове щотижневе навчання військовій справі резервістів і військовозобов'язаних Сил тероборони може стартувати у березні.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний прозвітував про процес формування територіальної оборони України в умовах можливого вторгнення РФ. Виступ генерал-лейтенанта під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади транслювався у прямому ефірі.

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За словами Валерія Залужного, кожен українець сьогодні готовий захищати країну від російської агресії.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що територіальна оборона складається з 29 бригад, 150 батальйонів і кількох добровольчих формувань.

[ + – ] Валерій Залужний розкрив структуру тероборони в Україні

"Це сила, яка може стримувати ворога та навіть може охолодити його думку ступити на нашу землю. Адже ціна, яку він заплатить, буде великою. Мета всього цього (тероборони в Україні — ред.) — щоб опір був у кожному місті, кожному селі та на кожній вулиці", — продовжив Валерій Залужний під час Конгресу місцевої та регіональної влади.

[ + – ] Валерій Залужний розкрив структуру тероборони в Україні

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що для розміщення Сил територіальної оборони необхідно 160 майнових комплексів.

"У 88 комплексах уже розміщено військові частини, і це велике досягнення за такий короткий термін. 25 з них потребують капітального ремонту. Триває узгодження щодо розміщення військових частин на території 13 комплексів, за 18 комплексами триває процес підписання договорів, а для 16 військових частин до досі не визначено майнових комплексів", — додав Залужний, виступаючи на Конгресі.

[ + – ] Головнокомандувач ЗСУ Залужний прозвітував про формування тероборони в Україні

За словами генерал-лейтенанта ЗСУ, у березні 2022 року може стартувати масове щотижневе навчання військовій справі резервістів і військовозобов'язаних Сил територіальної оборони за умови, якщо буде сформовано фонди та набрано особовий склад. Кризове планування застосування сил ТрО, як стверджує Залужний, має завершити до кінця наступного місяця.

"Під час цього планування з'ясуємо, де нам потрібні добровольчі формування, в якій кількості та якості", — підкреслив головнокомандувач і зазначив, що пізніше очікується доукомплектування підрозділів тероборони сучасним транспортом, безпілотними апаратами, мінометами, переносними зенітно-ракетними (ПЗРК) та протитанковими ракетами комплексами (ПТРК).

[ + – ] Головнокомандувач ЗСУ Залужний прозвітував про формування тероборони в Україні

Нагадаємо, у лютому 2022 року було запущено особистий сайт Сил територіальної оборони. На офіційному порталі кожен охочий може знайти інформацію про те, як записатися в ТрО, які документи для цього потрібні та де розташовані центри комплектування особового складу.

Наприкінці січня у Києві проходили навчання територіальної оборони, під час яких бійців навчали правил ведення боїв у міських умовах.