В резерв Сил тероборони потрібно 2 мільйони українців — Головком ЗСУ Залужний

За його словами, в 13 прикордонних областях уже укомплектували батальйони тероборони на 70%.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що найближчим часом на службу до резерву Сил територіальної оборони очікують залучити від 1,5 до 2 мільйонів українських громадян. До кінця березня до резерву Сил тероборони планують набрати 70% людей від потрібної кількості. Про це генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Харкові.

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"У нас є досить амбітні плани в цьому напрямку. На кінець березня нам хотілося б мати не менше 70% резервістів, які проходитимуть службу в цих батальйонах. Нас цікавлять 1,5–2 млн досить мотивованих громадян, які бажають захистити свій будинок, сім'ю, країну, яких ми маємо підготувати", — заявив Залужний.

[ + – ] Промова Валерія Залужного з 27:00

За його словами, в 13 прикордонних областях уже укомплектували батальйони тероборони на 70%, а до кінця березня ця цифра становитиме 90%. Залужний повідомив, що лише 7,5% від потрібної кількості кадрів із резерву підписали контракти, а цього мало. Серед тих, хто підписав контракти, – вчителі, підприємці, будівельники та звичайні робітники.

Головнокомандувач ЗСУ також закликав місцеву владу проводити агітаційну роботу на регіональному рівні, щоб залучити нових людей до військової служби в Силах територіальної оборони. Крім того, потрібно забезпечити підготовку спеціально облаштованих місць, де можна тренуватися та відпрацьовувати вогневу підготовку. Також буде підготовка резервістів на дистанційних платформах.

"Найближчим часом ми запровадимо системи підготовки резервістів через платформи дистанційного навчання", — сказав Залужний.

Залужний зазначив, що потрібно підготувати об'єкти інфраструктури в містах та на підприємствах для проведення тактичних навчань військовослужбовцями.

Нагадаємо, головнокомандувач сил ЗСУ прозвітував про формування Сил територіальної оборони. За словами Валерія Залужного, зараз територіальна оборона складається з 29 бригад, 150 батальйонів та кількох добровольчих формувань. Головнокомандувач сил ЗСУ заявив, що масове щотижневе навчання військовій справі резервістів та військовозобов'язаних відбудеться в березні.

У лютому 2022 року Сили територіальної оборони України запустили свій сайт. На вебресурсі можна знайти інформацію про те, як записатися в ТрО, які документи потрібні, й де знаходяться центри комплектування в кожному регіоні країни. Крім того, на сайті є розділ із відповідями на питання щодо тероборони.