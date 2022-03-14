"Армия должна быть перестроена": британский полковник назвал шаги для победы Украины
По мнению Глена Гранта Путин не будет сдаваться только потому что есть на это надежда. Украина должна победить, а для этого придется возвращать землю силой.
Военный эксперт и полковник британской армии в отставке Глен Грант опубликовал советы президенту Украину Владимиру Зеленскому, которые позволят победить в российско-украинской войне.
Конца войны не видно
По мнению Гранта Россия постепенно набирает силу. Война против Украины может затянуться на много-много месяцев. Путин не будет сдаваться только из-за того, что на это надеются. Украина должна выиграть, а для этого придется возвращать землю силой.
"Армия должна быть перестроена, чтобы сделать это. Предполагать, что вдруг все это закончится славной победой, — мечта дурака. Войну нужно выиграть", — пишет эксперт.
Какие шаги нужно предпринять для победы?
Создание военного кабинета.
По словам Гранта, политику нужно отложить, а в военный кабинет пригласить лучшие умы страны. Нужна четкая стратегия победы, а не просто храбрый проигрыш. До конца этой недели лучшие умы должны написать стратегию для победы.
Перезапуск промышленности
Украинскую промышленность нужно перезапустить на западе страны. А любой военный, который работает в промышленности должен быть освобожден от службы, чтобы вернуться на работу.
Пищевая промышленность должна четко понимать, какие будут налоги, и что нужно в финансовом плане.
"Нет никакого смысла, чтобы руководители с деловыми мозгами стояли на блокпостах с винтовками", — заявляет британский экс-военный.
Нужно начать массовое строительство дешевого жилья для внутренне перемещенных лиц. В пример он приводит строительство во время Второй мировой войны.
Люди с острым умом могут видеть, что не делается должным образом, и что нужно изменить. Именно поэтому нужно эффективная кадровая политика.
Более быстрая система оборонных закупок
Весь процесс должен контролировать один деловой человек. Также в систему закупок должны войти опытные люди в этом деле.
Также нужна более сильная правительственная организация на западных границах, чтобы ускорить указание помощи, военную поддержку и деловую активность.
Военным нужен политический советник
По мнению Гранта, на постоянной основе должен действовать политический советник. Он будет следить за планами штаба и проверять, нужны ли они политически. Например, нужно ли отбивать Мариуполь.
"Военным ни в коем случае нельзя позволять вести войну самим. Войны носят политический характер и требуют круглосуточного наблюдения со стороны правительства. Политические цели должны быть ясны всем командирам", — подчеркивает эксперт.
Армия нуждается в обновлении
Нужно создать вторую армия для контратаки. Ее необходимо создавать из всех резервов и техники. Сейчас потребности армии должны быть на первом месте. Для этого нужно изменить структуру военного командования.
Сейчас много времени тратиться на борьбу сегодня и недостаточно на то, как, когда и где мы будем сражаться завтра.
Информационная система
Общественности нужна надлежащая система, чтобы правдиво сообщать о положении дел. Сейчас есть слишком много "политической каши" и просто "пищи для масс".
"Нужна правда, а не советский пиар", — резюмирует Грант.
Глен Грант — полковник британской армии, военный эксперт. Родился в Риге, Латвия. Эксперт Украинского института будущего по национальной безопасности и обороне. За свою карьеру работал в Минобороны Украины, Латвии, Эстонии, Болгарии, Польше и ряде других стран.
Напомним, ранее Глен Грант дал ряд советов бойцам теробороны, в частности, враг должен чувствовать постоянную уязвимость.