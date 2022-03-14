"Армия должна быть перестроена": британский полковник назвал шаги для победы Украины

По мнению Глена Гранта Путин не будет сдаваться только потому что есть на это надежда. Украина должна победить, а для этого придется возвращать землю силой.

Военный эксперт и полковник британской армии в отставке Глен Грант опубликовал советы президенту Украину Владимиру Зеленскому, которые позволят победить в российско-украинской войне.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Конца войны не видно

По мнению Гранта Россия постепенно набирает силу. Война против Украины может затянуться на много-много месяцев. Путин не будет сдаваться только из-за того, что на это надеются. Украина должна выиграть, а для этого придется возвращать землю силой.

"Армия должна быть перестроена, чтобы сделать это. Предполагать, что вдруг все это закончится славной победой, — мечта дурака. Войну нужно выиграть", — пишет эксперт.

Какие шаги нужно предпринять для победы?

Создание военного кабинета.

По словам Гранта, политику нужно отложить, а в военный кабинет пригласить лучшие умы страны. Нужна четкая стратегия победы, а не просто храбрый проигрыш. До конца этой недели лучшие умы должны написать стратегию для победы.

Перезапуск промышленности

Украинскую промышленность нужно перезапустить на западе страны. А любой военный, который работает в промышленности должен быть освобожден от службы, чтобы вернуться на работу.

Пищевая промышленность должна четко понимать, какие будут налоги, и что нужно в финансовом плане.

"Нет никакого смысла, чтобы руководители с деловыми мозгами стояли на блокпостах с винтовками", — заявляет британский экс-военный.

Нужно начать массовое строительство дешевого жилья для внутренне перемещенных лиц. В пример он приводит строительство во время Второй мировой войны.

[ + – ] Британская поствоенная застройка

Люди с острым умом могут видеть, что не делается должным образом, и что нужно изменить. Именно поэтому нужно эффективная кадровая политика.

Более быстрая система оборонных закупок

Весь процесс должен контролировать один деловой человек. Также в систему закупок должны войти опытные люди в этом деле.

Также нужна более сильная правительственная организация на западных границах, чтобы ускорить указание помощи, военную поддержку и деловую активность.

Военным нужен политический советник

По мнению Гранта, на постоянной основе должен действовать политический советник. Он будет следить за планами штаба и проверять, нужны ли они политически. Например, нужно ли отбивать Мариуполь.

"Военным ни в коем случае нельзя позволять вести войну самим. Войны носят политический характер и требуют круглосуточного наблюдения со стороны правительства. Политические цели должны быть ясны всем командирам", — подчеркивает эксперт.

Армия нуждается в обновлении

Нужно создать вторую армия для контратаки. Ее необходимо создавать из всех резервов и техники. Сейчас потребности армии должны быть на первом месте. Для этого нужно изменить структуру военного командования.

Сейчас много времени тратиться на борьбу сегодня и недостаточно на то, как, когда и где мы будем сражаться завтра.

Информационная система

Общественности нужна надлежащая система, чтобы правдиво сообщать о положении дел. Сейчас есть слишком много "политической каши" и просто "пищи для масс".

"Нужна правда, а не советский пиар", — резюмирует Грант.

Глен Грант — полковник британской армии, военный эксперт. Родился в Риге, Латвия. Эксперт Украинского института будущего по национальной безопасности и обороне. За свою карьеру работал в Минобороны Украины, Латвии, Эстонии, Болгарии, Польше и ряде других стран.

Напомним, ранее Глен Грант дал ряд советов бойцам теробороны, в частности, враг должен чувствовать постоянную уязвимость.