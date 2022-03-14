ВСУ наносят России сокрушительные потери, враг не знает, где искать помощь – Зеленский

РФ готовилась к войне десятки лет. За это время агрессор накопил военный ресурс для уничтожения Украины и Европы, заявил глава государства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят врагу сокрушительные потери, Россия уже не знает, где искать помощь. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

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"Помощь себе, помощь оккупанту. Это жалко, но мы не можем расслабляться. Российское государство готовилось к войне десятки лет. Они накопили значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей. И ради уничтожения Украины, Европы, которую мы знаем и ценим", – сказал он.

Украинцы должны держаться и бороться, чтобы победить агрессора и достичь заслуженного мира, продолжил президент.

"Честный мир. С гарантиями безопасности для нашего государства и наших людей. И чтобы отметить это на бумаге в переговорах, сложных переговорах", – сообщил он.

Четвертый раунд переговоров с РФ – когда ждать результаты

Глава государства напомнил о четвертом раунде переговоров с РФ по поводу окончания войны в Украине, который проходит сегодня в видеоформате.

"Сегодня началась встреча делегаций, она продолжается. Все ждут новостей. Вечером, вечером обязательно доложим", — заключил Зеленский.

Напомним, что полковник британской армии в отставке Глен Грант дал несколько советов Зеленскому, как выиграть в войне с РФ. Военный уверен, что война может затянуться на много месяцев.

Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 14 марта оккупанты потеряли более 12 тыс. человек личного состава, 1249 боевых бронированных машин и 389 танков.

Зеленского, говорил, что за 18 дней войны в Украине Россия потеряла больше военных, чем в двух Чеченских войнах.